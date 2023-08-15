洛阳启动高成长性提质倍增试点企业2022年度激励工作

记者从市倍增办获悉，面向通过年度考核的高成长性提质倍增试点企业，我市近日正式启动2022年度骨干人才激励政策落实工作，将通过发放现金奖励，进一步强化全市产业高质量发展“人才引擎”。

记者从市倍增办获悉，面向通过年度考核的高成长性提质倍增试点企业，我市近日正式启动2022年度骨干人才激励政策落实工作，将通过发放现金奖励，进一步强化全市产业高质量发展“人才引擎”。

此次激励面向通过年度考核的高成长性提质倍增试点企业，将根据企业上一年度营业收入分档确定奖励名额。

●在企业自行确定奖励人员后，市财政将按照其上一年度所缴纳工薪收入个人所得税市级留成部分的80%予以奖励，奖励金额向下取整至千元为单位。奖励金额低于1000元的，不享受骨干人员贡献奖励项目。

●其中，2022年度营业收入5亿元以下的企业分配3个名额，5亿元(含)至10亿元的企业分配5个名额，10亿元(含)至50亿元的企业分配7个名额，50亿元(含)以上的企业分配9个名额。

●在资金拨付程序上，我市将采用“资金拨付至企业、企业代为拨付给个人”的方式，待奖励资金拨付至企业后，企业再按相应金额拨付给骨干人员。

自2021年以来，我市从光电元器件等风口产业领域共选取148家高成长性提质倍增试点企业进行重点培育，支持企业通过科技创新、兼并重组、产业链整合、资本运作等方式提升综合竞争力。去年，全市148家试点企业营业收入实现同比增长15.1%，洛阳格力、中硅高科等11家企业实现营业收入倍增。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 郝爽 刘飞)