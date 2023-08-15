洛阳召开“八五”普法中期评估验收汇报会

昨日，我市“八五”普法中期评估验收汇报会召开。省高级人民法院二级巡视员、省“八五”普法中期评估验收组第四组组长李剑非，市委常委徐超文参加会议。 昨日，我市“八五”普法中期评估验收汇报会召开。省高级人民法院二级巡视员、省“八五”普法中期评估验收组第四组组长李剑非，市委常委徐超文参加会议。 会上，省评估验收组成员观看了我市“八五”普法中期工作汇报片，听取了我市“八五”普法规划贯彻实施情况汇报，以及我市部分县区、单位“八五”普法中期工作开展情况汇报。省评估验收组对我市“八五”普法规划贯彻实施工作给予充分肯定，并就我市进一步推进“八五”普法工作，推动法治宣传教育走深走实提出要求。 会议指出，我市将进一步抓好普法考核评估，以“关键少数”法治意识的增强带动“绝大多数”法治水平的提升；进一步抓好普法责任落实，促进普法宣传与业务工作深度结合，法治教育与法治实践有机融合，不断增强普法工作实效；进一步抓好普法方式创新，运用群众喜闻乐见的形式普法，提升公众对法律知识的接受度，持续深化普法工作。 会后，省评估验收组通过个别谈话、知识测试、查阅工作台账等形式，对我市“八五”普法实施情况进行了中期评估。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广)