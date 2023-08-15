阳光里·工业游园打造一站式青年活力公园 成热门打卡地

伴随着嗒嗒嗒的马蹄声，一匹黑色骏马从远处飞奔而来，马背上的骑手娴熟操控缰绳，使马儿或奔驰、或徐行、或转向，引得周围欢呼声不断。近日，在位于洛龙区的阳光里·工业游园草地上，一场精彩的马术表演正在上演。
伴随着嗒嗒嗒的马蹄声，一匹黑色骏马从远处飞奔而来，马背上的骑手娴熟操控缰绳，使马儿或奔驰、或徐行、或转向，引得周围欢呼声不断。近日，在位于洛龙区的阳光里·工业游园草地上，一场精彩的马术表演正在上演。
伴随着嗒嗒嗒的马蹄声，一匹黑色骏马从远处飞奔而来，马背上的骑手娴熟操控缰绳，使马儿或奔驰、或徐行、或转向，引得周围欢呼声不断。近日，在位于洛龙区的阳光里·工业游园草地上，一场精彩的马术表演正在上演。
既能骑马、玩滑板，也能约上三两好友吃烧烤、喝咖啡，这家位于洛龙区大学城附近的工业风游园，依靠其丰富的潮流业态，吸引了不少年轻人前来打卡体验。
走进阳光里·工业游园，两座高耸的冷却塔引人注目，浓浓的工业风扑面而来。“园区由废弃发电厂改建而来，在保留部分工业设施的同时，也增添了许多新功能。”该园区相关负责人说，园区规划了主题商业区、极限运动区、亲子游乐区、机车竞技区、演艺互动区等7大功能片区，设置了滑板场、轮滑场、卡丁车场、餐饮街等游乐休闲设施，将工业遗产充分活化利用。
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