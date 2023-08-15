栾川县郭店村：引进药用五味子 特色农业助发展

昨日，在栾川县赤土店镇郭店村的五味子试验田内，村民们正忙着查看五味子的长势。“种植五味子收入比玉米高不少，大家干劲都很足。”村民高人旺笑着说。

五味子产业种植基地

昨日，在栾川县赤土店镇郭店村的五味子试验田内，村民们正忙着查看五味子的长势。“种植五味子收入比玉米高不少，大家干劲都很足。”村民高人旺笑着说。

今年以来，赤土店镇从东北地区引进药用五味子，以郭店村为试点发展特色种植，推动村民、集体“双增收”。

为何要发展五味子产业？

郭店村所在的赤土店镇钨钼资源丰富，是典型的工业乡镇。近年来，郭店村以钨钼采选为主导产业，不仅带动群众就近就业，还带动村集体经济增收。然而，郭店村地处山区，以种植玉米、大豆等农作物为主，农业发展相对滞后。

要想长远发展，必须“两条腿走路”，在抓好工业的同时，还要蹚出一条农业特色产业发展之路。去年，赤土店镇组织当地村干部外出考察，最终将目光落在五味子上。郭店村党支部书记、村委会主任张辉介绍，作为一味重要的中药材，五味子有滋补、治疗失眠等功效，药用价值高。他们还提前考察了市场，接洽了一些中药材经营大户，认为五味子市场潜力大，不愁销路。

想法有了，落实却犯了难。“赔了怎么办？”“到时候不好卖怎么办？”五味子生长周期为3年，时间较长，这让不少村民犹豫不决。张辉认为，只有让一部分人先干起来，才会有更多人加入。

为了提升村民种植五味子的积极性，今年年初，郭店村以“五星”支部创建争创产业兴旺星为契机，探索“联合党支部+党员+农户”产业发展模式，首批流转200亩土地作为五味子产业种植基地，通过党员带头包干“责任田”的方式，帮助农户掌握种植和管护技能，首批吸纳156名村民参与。开垦、种苗、浇水、除草……目前，首批五味子已全部种下。

“五味子产业种植基地采取‘集体经济兜底＋净收益按比分红’的发展模式，村民可以获得土地流转租金、参与劳务薪金和年底股金分红，从而带动群众增收，壮大集体经济。”赤土店镇有关负责人介绍。

郭店村的谋划还不止于此。以五味子康养为主题，打造高端民宿集群，不断延伸产业链条，是该村下一步的努力方向。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 张艳明 文/图）