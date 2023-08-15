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习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示在洛阳引发热烈反响
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.10 08:23

　　10月7日至8日，全国宣传思想文化工作会议在京召开。习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示，在我市宣传思想文化战线引发热烈反响。大家一致表示，要深入学习贯彻习近平文化思想，坚定文化自信，坚持守正创新，切实增强工作能力本领，提高工作质量效能，在现代化洛阳建设新征程上展现新气象新作为。

　　“习近平文化思想既有文化理论观点上的创新和突破，又有文化工作布局上的部署要求，为做好新时代宣传思想文化工作、担负起新的文化使命提供了强大思想武器和科学行动指南。”市委宣传部常务副部长马晓平表示，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，把学习贯彻习近平文化思想作为重要政治任务，围绕习近平总书记提出的“七个着力”，全面提升运用互联网和新媒体技术的能力水平，持续巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，广泛践行社会主义核心价值观，促进文化事业和文化产业繁荣发展，推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，有效防范化解意识形态风险，在增强历史自觉、坚定文化自信、传承弘扬中华优秀传统文化中展现洛阳的更大担当作为。

　　习近平总书记指出，要着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊表示，近年来，我市围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念，丰富消费业态及产品供给，开展露营、电竞、汉服展演等主题活动，全面激发文旅产业市场活力、消费潜力。下一步，将深入贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，全面实施文旅文创融合战略，营造多元化、沉浸式消费新场景，更好满足游客多层次、个性化消费新需求，推动新文旅产业高质量发展，建设全国沉浸式文旅目的地。

　　市文联党组书记、主席柴洪涛表示，习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示，为做好新时代文艺工作指明了方向。市文联将学习贯彻习近平文化思想，紧扣党的二十大关于文化建设的战略部署，切实增强做好新时代新征程宣传思想文化工作的责任感使命感，团结带领广大文艺工作者紧盯“全国有荣誉、全省有影响、全市有地位、全民有感受”工作目标，勇担使命、扎根生活、守正创新、建强队伍，奋力推动文艺繁荣发展，努力在加快推进现代化洛阳建设中贡献文艺力量。

　　“习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示，为主流媒体坚持守正创新、勇担职责使命提供了根本遵循。”洛阳日报社党委书记、社长张留东表示，近年来，洛阳日报社深刻践行“移动端、视频化、交互性”互联网传播理念，加快实施“媒体平台做大做强工程”“内部资源整合配置工程”等六大工程，加强全媒体传播体系建设，打造新型主流媒体集团。下一步，将紧紧围绕深入学习贯彻习近平文化思想，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，以强信心为重点加强正面宣传，着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力，为现代化洛阳建设汇聚强大正能量。同时结合古都洛阳实际，更好引导广大干部群众读懂时代、读懂河南、读懂洛阳，讲好新时代洛阳故事。

　　洛阳广播电视台党组书记、台长郝杰说，习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示，内涵十分丰富、论述极为深刻，是新时代党领导文化建设实践经验的理论总结，为我们深入践行新时代新的文化使命提供了方向指引。近年来，洛阳广播电视台不断提高宣传策划水平、创新传播方式、优化传播内容，加强在移动端的中、短视频传播，让“大屏”联“小屏”，让政务类视频更强化、社会类视频更亮化、形象类视频更美化。接下来，将深入学习贯彻习近平文化思想，围绕“七个着力”加快推动媒体深度融合，加快建设平台型媒体，大力发展广电属性产业，构建广电产业链，以更有力有效的主流宣传，成为推动洛阳经济社会持续健康发展的重要舆论力量。

　　“用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，关键在真学真懂真信真用、深化内化转化上下功夫。”栾川县委常委、宣传部部长、副县长孙欣欣表示，将立足得天独厚的生态优势，把学习习近平文化思想和推动乡村振兴、走好绿色发展之路结合起来，要整合各方资源，创新方式载体，改进基层精神文明建设，深化文明城市创建，唱响主旋律、传播正能量、弘扬新风尚，做大做强县域宣传思想文化阵地；要坚持守正创新，加快挺进互联网主战场，壮大新媒体矩阵，建好网红经济运营平台，更好发挥文化赋能作用，更快抢占高端民宿、沉浸演艺、研学旅行等新文旅产业风口，提升核心竞争力，服务县域经济社会高质量发展。

　　“用党的创新理论武装全党、教育人民，是新时代新征程宣传思想文化工作的首要政治任务。”河南科技大学马克思主义学院院长刘振江认为，作为一名高校教师，将进一步强化责任感使命感，加强对习近平文化思想的学习、研究、阐释，切实扛起“立德树人”政治责任，引导学生坚定文化自信、筑牢理想信念、厚植爱国情怀，培养担当民族复兴大任的时代新人。

　　在刚刚结束的中秋国庆假期，老城区洛邑古城汉服热持续升温，累计接待游客53.7万人次。老城区南关街道办事处主任李俊华表示，将抢抓汉服经济发展机遇，结合洛邑古城一期续建、重要节点建筑提升改造等项目建设，全力服务好洛阳汉服研究院、洛阳时尚产业研究院建设运营，完善提升汉服产业设计、制造、租售、妆造、跟拍全产业链条，以汉服之美点燃文化自信，以文化自信自强激荡发展活力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 见习记者 赵晨熹）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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