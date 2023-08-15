擅长四轮定位的老全 转型开起汉服体验馆

这两天，老全因上了央视火了。老全名叫全瑞锋，之前干了20多年卖轮胎的生意，擅长四轮定位。

这两天，老全因上了央视火了。老全名叫全瑞锋，之前干了20多年卖轮胎的生意，擅长四轮定位。去年，他乘洛阳汉服“出圈”的东风，在洛邑古城南门附近开了一家汉服体验馆，生意做得风生水起。刚过去的中秋国庆假期，他还接受了央视记者的采访。8日，记者来到老全的汉服体验馆，听他讲述转型背后的故事。

老全仔细查看每件汉服，希望给顾客更好的体验

汉服体验馆就在景区旁 生意还不错

老全的汉服店名叫璟秀汉服体验馆，位于洛邑古城南门西侧。8日上午，记者来到店里，只见衣架和墙上挂满了明制、唐制、异域等风格的汉服。尽管是工作日，店内客流量依然可观，三五成群的游客挑选着汉服，53岁的老全满面笑容，忙着给大家推荐。很难想象，就是这样一个两鬓已斑白的人，去年还干着卖轮胎的生意。

老全老家在南阳。1994年，他来洛阳“淘金”，刚开始卖水果，干了3年，在老家亲友的帮衬下，在瀍河区东花坛盘下一家门店，干起了卖轮胎的生意，学会了四轮定位等技能。1999年，他将店搬到九都路与金业路交叉口附近。

2010年，老全又将店挪到了如今的位置。“洛邑古城没建成前，这里的门面房与东侧那些门面房是连着的。”老全介绍，东侧主要做汽车装饰，西侧做汽车维修、轮胎销售。凭借服务好、销量高、营业面积大等“硬指标”，他的店很早就获评了“5星”店铺。

老全卖轮胎，生意最好是在2013年到2016年，每个月能卖三四百条，后来随着卖轮胎的店铺越来越多等因素影响，他的生意大不如前，疫情期间生意更是一落千丈。

老全有深深的危机感，由于店铺紧临洛邑古城，他经常思考：能否吃上景区这碗饭呢？