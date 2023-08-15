退休后，她的走秀梦想登场了

近日，一场时装秀在瀍河区东关街道通巷社区邻里中心举行。走秀的都是有爱美之心的中老年女性，今年58岁的仝世琴是她们的领队。退休后的仝世琴，重拾青春梦想登上走秀舞台，不仅弥补了30年前的遗憾，还带领更多居民参加走秀活动。

仝世琴(穿红衣服者)带领姐妹们自信走秀

近日，一场时装秀在瀍河区东关街道通巷社区邻里中心举行。走秀的都是有爱美之心的中老年女性，今年58岁的仝世琴是她们的领队。退休后的仝世琴，重拾青春梦想登上走秀舞台，不仅弥补了30年前的遗憾，还带领更多居民参加走秀活动。

一次“邂逅”，埋下走秀“种子”

仝世琴家住瀍河区铜驼暮雨广场附近，她说，自己对走秀的兴趣能追溯到30年前的一次“邂逅”。

20世纪90年代，20多岁的仝世琴听人说青年宫附近有走秀活动，便产生了好奇心。“那是我第一次听说走秀，就想到现场看看。”她说。

到了现场，仝世琴一下子被吸引住了。台上走秀模特的自信优雅、服装的个性新潮……都令她震撼，也让她对走秀产生了兴趣，“要是我也能上台走一圈就好了”。

后来，仝世琴也偶尔约朋友参加走秀活动。可惜的是，父母发现她参加走秀活动时，表示反对。“我爸妈觉得我是个女孩子，不能经常抛头露面，对我参加走秀活动不支持。”她说，后来没多久她就结婚生子，为生活奔波，一晃30年过去了。

然而，仝世琴对走秀的热爱，并未因生活和工作有丝毫减弱，走秀的“种子”反而在她的内心生根发芽。

弥补遗憾，退休后梦想成真

仝世琴曾在我市某国企工作，退休后，她选择重拾年轻时的爱好，学习走秀。

年轻时看到的走秀活动，仝世琴多年后仍历历在目，还对走秀有了新的认识。在她看来，走秀不仅是一种活动，还是展示美的重要窗口。

一开始，仝世琴报了走秀培训班，学习站姿、走姿等基本动作，还经常跑到洛阳市老年大学训练。“走秀看似走来走去，但有不少细节，姿态、眼神等，每个细微的动作都会影响整体的美感。”她说，在日复一日的艰苦训练中，她逐渐掌握了走秀技巧，并开始参加一些走秀活动。

2017年，仝世琴参加市里举办的千人旗袍秀活动，现场人山人海，她至今仍记忆犹新。“当时不少人都是奔着活动来的，互相并不认识。”她回忆说。人群之中，她独特的站姿和气质被身边人注意到，因此被推举为所在队伍的队长。

“既然大家信任我，我一定全力以赴。”仝世琴向队员们保证。之后，她每天指导大家练习，全力备战接下来的比赛。最终，她所在的队伍一举斩获了两枚奖牌。提起仝世琴，队员们都竖起大拇指。

后来，仝世琴还将走秀与舞蹈相结合，增强走秀活动的观赏性，并跟随《舞动中国》栏目组到国内外巡演，结识了不少志同道合的朋友。