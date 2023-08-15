洛阳3个家庭获评第三季度河南省最美家庭

日前，河南省妇联公布2023年第三季度河南省最美家庭名单，全省有50个家庭入选，我市汝阳县周少伟家庭、西工区李云龙家庭、洛龙区黄桂宣家庭榜上有名。

日前，河南省妇联公布2023年第三季度河南省最美家庭名单，全省有50个家庭入选，我市汝阳县周少伟家庭、西工区李云龙家庭、洛龙区黄桂宣家庭榜上有名。

其中，汝阳县城关镇周少伟家庭是个四世同堂的大家庭，全家人温馨和睦、互敬互爱、互帮互助，几十名家庭成员从日常点滴做起，在工作和生活中践行绿色低碳理念，诠释着文明和谐家庭的深刻内涵。西工区王城路街道李云龙家庭传承爱国爱党、孝老爱亲的优良家风，家庭主要成员均为中共党员，在工作中发挥先锋模范作用，在生活中孝老爱亲、乐于助人，谱写了新时代最美家庭赞歌。洛龙区关林街道黄桂宣家庭的两位大家长年轻时携手支援边疆建设，回洛后共同成长进步、孝敬老人，晚年相互搀扶，乐观面对病痛折磨，影响和感动着周围的人。这些家庭用行动诠释了最美家庭的内涵，展现出昂扬向上的精神风貌，为广大家庭树立了榜样。

今年以来，全市各级妇联组织持续发挥桥梁纽带作用，进一步加强家庭家教家风建设，有计划、不间断地寻找不同类型的家庭典型，大力弘扬爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚，推动社会主义核心价值观在千家万户落地生根。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 尚海利)