洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳3个家庭获评第三季度河南省最美家庭
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.10 08:21

　　日前，河南省妇联公布2023年第三季度河南省最美家庭名单，全省有50个家庭入选，我市汝阳县周少伟家庭、西工区李云龙家庭、洛龙区黄桂宣家庭榜上有名。

　　其中，汝阳县城关镇周少伟家庭是个四世同堂的大家庭，全家人温馨和睦、互敬互爱、互帮互助，几十名家庭成员从日常点滴做起，在工作和生活中践行绿色低碳理念，诠释着文明和谐家庭的深刻内涵。西工区王城路街道李云龙家庭传承爱国爱党、孝老爱亲的优良家风，家庭主要成员均为中共党员，在工作中发挥先锋模范作用，在生活中孝老爱亲、乐于助人，谱写了新时代最美家庭赞歌。洛龙区关林街道黄桂宣家庭的两位大家长年轻时携手支援边疆建设，回洛后共同成长进步、孝敬老人，晚年相互搀扶，乐观面对病痛折磨，影响和感动着周围的人。这些家庭用行动诠释了最美家庭的内涵，展现出昂扬向上的精神风貌，为广大家庭树立了榜样。

　　今年以来，全市各级妇联组织持续发挥桥梁纽带作用，进一步加强家庭家教家风建设，有计划、不间断地寻找不同类型的家庭典型，大力弘扬爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚，推动社会主义核心价值观在千家万户落地生根。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 尚海利)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    它的维生素C含量比橙子还高吗
    它的维生素C含量比橙子还高吗
    它的维生素C含量比橙子还高吗
        说起通过饮食补充维生素C，您首先想到的是不是橙子？今天，市第三人民医院(原铁路医院)营养科主任尤娅利想给...
  • ·秋天咳嗽吃梨，到底管用吗
  • ·寒露惊秋晚，养生正当时
  • ·全国高血压日：血压波动大，服药讲方法
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 10月11日起铁路调图 洛阳新增这些车次
  • 西工区政府最新通告！涉及火车站片区改造
  • 洛阳市委市政府与郑州大学举行深化合...
  • 洛阳市委召开专题会议 研究世客会筹备...
  • 王城大道将提升改造 部分路段通行有变
  • 洛阳摇滚马拉松何时举办？最新消息来了！
  • 洛宁县故县镇：鱼跃人欢丰收忙【组图】
  • 阳光里·工业游园打造一站式青年活力公...
  • 洛阳将举办中国鲜花基地集采花卉园艺...
  • 网友反映公交IC卡充值机坏了无人维修 ...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    色彩扮隋唐

    金桂飘香

    光影瞬间 拍 秋

    蓝天白云
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605