近期洛阳以晴到多云天气为主 昼夜温差加大

今日晴天到多云，气温12℃～23℃。

近期，冷空气频刷存在感，我国南北方多地气温不断刷新立秋后新低。虽然晴好天气回归，但早晚凉意更加明显，气象部门提醒广大市民，注意适当增减衣物。

当前，昼夜温差加大，白天有阳光的笼罩可以体会秋高气爽之感，可早晚的寒冷也正在逐渐入侵，早出晚归要添件厚外套了。未来几天，虽然北方仍不断有冷空气活动，但实力总体较弱，并且随着降水减少、天气放晴，今起，我国大部分地区气温将呈现回升趋势，从近期的偏低状态逐渐回归正常或转为偏高状态。

气象专家提醒，深秋渐至，昼夜温差也会逐渐拉大，此时，出门在外容易“乱穿衣”，广大市民要密切关注气温变化，学会“洋葱式”穿衣，如内穿棉质衣服，外搭防风外套等，适当增减衣物。此外，换季时节也容易爆发流行性疾病，老年人、儿童等体弱人群外出时需注意做好相应防护。

来看洛阳天气，市气象台根据最新气象资料分析，未来一周受高空西北气流影响，以晴到多云天气为主。

最近几天天气预报

今日：晴天到多云，气温12℃～23℃。

明日：多云到阴天，下午到夜里偏南地区有零星小雨，气温12℃～21℃。

10月12日(周四)：多云到晴天，气温13℃～23℃。

10月13日(周五)：晴天间多云，气温11℃～23℃。

10月14日(周六)：多云到晴天，气温12℃～23℃。

10月15日(周日)：晴天间多云，气温12℃～24℃。

10月16日(周一)：晴天间多云，气温12℃～23℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）