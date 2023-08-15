偃师区鹿峰村：“运营商+村集体+村民”发展高端民宿 老村落迎来转机

秋日，闲坐在偃师区首阳山街道鹿峰村“山水隐庐·塬上有家”微度假综合体塬上精舍，云卷云舒间，仿佛世间一切烦恼都风轻云淡。

游客在民宿品茶

秋日，闲坐在偃师区首阳山街道鹿峰村“山水隐庐·塬上有家”微度假综合体塬上精舍，云卷云舒间，仿佛世间一切烦恼都风轻云淡。

修竹石径、石墙黛瓦、朱门雕窗，以及门口那棵拦腰粗的老国槐，共同诉说着这间清代古民居的沧桑过往，也见证着鹿峰村老村落的沧桑巨变。

高端民宿一房难求的背后，并非顺风顺水

“想不到吧？一年前，这里还人迹罕至、一片断壁残垣。”今昔对比间，鹿峰村老支书赵福利话中夹杂着感慨和自豪。

2002年，鹿峰村约500户村民从山腰塬上整村搬迁至山脚。交通便利了，水电也通了，但老村旧宅从此沉寂。就在今年，这里却突然成为旺季一房难求高端民宿集群，7家初创企业甚至在此长租，在好山好水中谈生意。

撂荒20年，一朝“把命改”。这背后其实并非顺风顺水。

鹿峰村毗邻二里头夏都遗址博物馆、白马寺等热门景区，拥有300余处老宅、90余孔窑洞、15处地坑院、百岁以上古树若干。在赵福利眼中，老村虽废弃，但满满是豫西古民宅的韵味，“老村虽老，但越老越值钱”。

前几年，赵福利一直有开发老村的想法，东奔西走，却一次次被资金、配套设施等问题难倒。

“水电齐全不？”“手机信号塔建起来没？”“路好不好走？”客商直击痛点的“三连问”，每每问起，总让赵福利喘不上气。

搭上发展高端民宿的“风口”，老村落迎来转机

风吹雨淋，时光黯淡了老村的光彩。好在，搭上发展高端民宿的“风口”，作为老村落的鹿峰村，迎来了从破败到兴盛的转机。

去年，偃师区以乡村运营为抓手推进乡村建设，在全域推进农村供排水一体化、全面整治人居环境的基础上，前置运营思维，盘活乡村资源。“区里花100多万元打了口500米深井，还升级了6公里的柏油路，新建了变压器、信号塔。这些工程如果全靠村子，想都不敢想。”赵福利感慨。

巢暖引凤栖。在政府相关部门的牵线搭桥下，鹿峰村与专业运营商河南宿联旅游发展有限公司成功签约，确定了“运营商+村集体+村民”的乡村运营模式，激活“人”“地”“钱”等资源要素。乘着乡村振兴的东风，鹿峰村老村发展的大幕开启。

从主打亲子露营的趣野营，到围炉煮茶的窑洞小院，休闲设施沿沟而建。一年间，项目一期总投资3000多万元，闲置废弃的老宅子被修葺、翻新为30多间优雅别致的精品民宿，让老村落“从头到脚换了个模样”。

今年4月试营业后，每天最高近千元的价格，没有阻挡城里人体验的热情。