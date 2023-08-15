洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

偃师区鹿峰村：“运营商+村集体+村民”发展高端民宿 老村落迎来转机
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.10 08:16
游客在民宿品茶

　　秋日，闲坐在偃师区首阳山街道鹿峰村“山水隐庐·塬上有家”微度假综合体塬上精舍，云卷云舒间，仿佛世间一切烦恼都风轻云淡。

　　修竹石径、石墙黛瓦、朱门雕窗，以及门口那棵拦腰粗的老国槐，共同诉说着这间清代古民居的沧桑过往，也见证着鹿峰村老村落的沧桑巨变。

　　高端民宿一房难求的背后，并非顺风顺水

　　“想不到吧？一年前，这里还人迹罕至、一片断壁残垣。”今昔对比间，鹿峰村老支书赵福利话中夹杂着感慨和自豪。

　　2002年，鹿峰村约500户村民从山腰塬上整村搬迁至山脚。交通便利了，水电也通了，但老村旧宅从此沉寂。就在今年，这里却突然成为旺季一房难求高端民宿集群，7家初创企业甚至在此长租，在好山好水中谈生意。

　　撂荒20年，一朝“把命改”。这背后其实并非顺风顺水。

　　鹿峰村毗邻二里头夏都遗址博物馆、白马寺等热门景区，拥有300余处老宅、90余孔窑洞、15处地坑院、百岁以上古树若干。在赵福利眼中，老村虽废弃，但满满是豫西古民宅的韵味，“老村虽老，但越老越值钱”。

　　前几年，赵福利一直有开发老村的想法，东奔西走，却一次次被资金、配套设施等问题难倒。

　　“水电齐全不？”“手机信号塔建起来没？”“路好不好走？”客商直击痛点的“三连问”，每每问起，总让赵福利喘不上气。

　　搭上发展高端民宿的“风口”，老村落迎来转机

　　风吹雨淋，时光黯淡了老村的光彩。好在，搭上发展高端民宿的“风口”，作为老村落的鹿峰村，迎来了从破败到兴盛的转机。

　　去年，偃师区以乡村运营为抓手推进乡村建设，在全域推进农村供排水一体化、全面整治人居环境的基础上，前置运营思维，盘活乡村资源。“区里花100多万元打了口500米深井，还升级了6公里的柏油路，新建了变压器、信号塔。这些工程如果全靠村子，想都不敢想。”赵福利感慨。

　　巢暖引凤栖。在政府相关部门的牵线搭桥下，鹿峰村与专业运营商河南宿联旅游发展有限公司成功签约，确定了“运营商+村集体+村民”的乡村运营模式，激活“人”“地”“钱”等资源要素。乘着乡村振兴的东风，鹿峰村老村发展的大幕开启。

　　从主打亲子露营的趣野营，到围炉煮茶的窑洞小院，休闲设施沿沟而建。一年间，项目一期总投资3000多万元，闲置废弃的老宅子被修葺、翻新为30多间优雅别致的精品民宿，让老村落“从头到脚换了个模样”。

　　今年4月试营业后，每天最高近千元的价格，没有阻挡城里人体验的热情。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    它的维生素C含量比橙子还高吗
    它的维生素C含量比橙子还高吗
    它的维生素C含量比橙子还高吗
        说起通过饮食补充维生素C，您首先想到的是不是橙子？今天，市第三人民医院(原铁路医院)营养科主任尤娅利想给...
  • ·秋天咳嗽吃梨，到底管用吗
  • ·寒露惊秋晚，养生正当时
  • ·全国高血压日：血压波动大，服药讲方法
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 10月11日起铁路调图 洛阳新增这些车次
  • 西工区政府最新通告！涉及火车站片区改造
  • 洛阳市委市政府与郑州大学举行深化合...
  • 洛阳市委召开专题会议 研究世客会筹备...
  • 王城大道将提升改造 部分路段通行有变
  • 洛阳摇滚马拉松何时举办？最新消息来了！
  • 洛宁县故县镇：鱼跃人欢丰收忙【组图】
  • 阳光里·工业游园打造一站式青年活力公...
  • 洛阳将举办中国鲜花基地集采花卉园艺...
  • 网友反映公交IC卡充值机坏了无人维修 ...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    色彩扮隋唐

    金桂飘香

    光影瞬间 拍 秋

    蓝天白云
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605