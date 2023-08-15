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暖心！志愿者免费为老人拍摄“最美证件照”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.10 08:17

　　8日，老城区东北隅街道青年宫社区邀请辖区专业摄影机构的志愿者，在社区党群服务中心开展便民服务活动，为社区老人免费拍摄“最美证件照”，并现场打印照片送给老人，解决社区老人行动不便、拍照难等问题。

　　当天，志愿者共为200余名老人免费拍摄了证件照，更好地满足了辖区老人多层次、多样化、个性化的服务需求，提升了老人的幸福感，并营造了尊老、敬老、爱老、助老的浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 宋超 刘宇婷 摄影报道)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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