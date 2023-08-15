暖心！志愿者免费为老人拍摄“最美证件照”

8日，老城区东北隅街道青年宫社区邀请辖区专业摄影机构的志愿者，在社区党群服务中心开展便民服务活动，为社区老人免费拍摄“最美证件照”，并现场打印照片送给老人，解决社区老人行动不便、拍照难等问题。
8日，老城区东北隅街道青年宫社区邀请辖区专业摄影机构的志愿者，在社区党群服务中心开展便民服务活动，为社区老人免费拍摄“最美证件照”，并现场打印照片送给老人，解决社区老人行动不便、拍照难等问题。
8日，老城区东北隅街道青年宫社区邀请辖区专业摄影机构的志愿者，在社区党群服务中心开展便民服务活动，为社区老人免费拍摄“最美证件照”，并现场打印照片送给老人，解决社区老人行动不便、拍照难等问题。
当天，志愿者共为200余名老人免费拍摄了证件照，更好地满足了辖区老人多层次、多样化、个性化的服务需求，提升了老人的幸福感，并营造了尊老、敬老、爱老、助老的浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 宋超 刘宇婷 摄影报道)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605