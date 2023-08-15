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“读李白 游神州”文化主题旅游线路公布 洛阳多处上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.09 20:56

　　记者9日获悉，文化和旅游部日前发布了“读李白 游神州”文化主题旅游线路，洛阳多处入选。

　　据悉，“读李白 游神州”文化主题旅游线路以诗仙李白游踪地为线索，串联200多个李白主题景区景点，推出“长江青春之旅”“壮年逐梦之旅”“北国漫游之旅”三条文化主题旅游线路。其中，“北国漫游之旅”包括5个省、直辖市，22个地级市、区、县级市，40个遗址、景区，洛阳龙门石窟、香山寺、九皋山(鸣皋山)名列其中。

　　“读李白 游神州”旅游线路作为“读万卷书 行万里路”文化主题旅游推广的重要内容，旨在深入挖掘中华优秀传统文化的丰厚内涵和时代价值，用中华文化丰富旅游内涵，用旅游推广弘扬中华文化。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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