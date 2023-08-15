明日，九洲池园区临时闭园一天

今日，邂逅隋唐微信公众号发布消息，因园内设备维护及声光电检修，明日九洲池园区临时闭园1天。

今日，邂逅隋唐微信公众号发布消息，因园内设备维护及声光电检修，明日九洲池园区临时闭园1天。具体内容如下：

隋唐洛阳城景区公告

亲爱的游客朋友们：

九洲池自开展夜游演艺以来备受广大游客朋友喜爱，同时也深受广大汉服爱好者青睐前来拍照打卡。为了给大家带来更好的游园体验，九洲池景点将进行园内设备维护及声光电检修，2023年10月10日(周二)九洲池园区临时闭园1天，10月11日(周三)恢复开园及夜游演出，演出将持续至10月24日。

应天门、明堂天堂正常营业，可前往游玩。给您出游带来的不便敬请谅解，隋唐洛阳城景区感谢您的关注与支持！

服务电话：

0379-65063201(应天门、九洲池)

0379-61109905(明堂天堂)

洛阳隋唐城运营管理有限公司

2023年10月9日

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