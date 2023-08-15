洛阳将举办中国鲜花基地集采花卉园艺展洽会

上千家花企、花店、大型采购商齐聚，一站式举办展销、集采、花艺表演等！记者从洛阳有关单位获悉，10月13日至15日，2023中国鲜花基地集采花卉园艺展洽会将在洛阳市李楼花卉产业园举办。

上千家花企、花店、大型采购商齐聚，一站式举办展销、集采、花艺表演等！记者从洛阳有关单位获悉，10月13日至15日，2023中国鲜花基地集采花卉园艺展洽会将在洛阳市李楼花卉产业园举办。

该展洽会由洛阳市投资促进中心、洛阳市牡丹产业发展中心、中国国际贸易促进会洛阳市支会等指导，洛阳洛报传媒发展有限公司、洛阳花赋文化传播有限公司、洛阳春之龙旅游开发有限公司等承办。展洽会主题为“发展鲜花经济、振兴美丽乡村”，将举办中国鲜花种苗(子)基地集采、中国鲜花基地鲜切花流通商集采，以及中国花卉新品种、中国园艺设计(管理)、花材展览等活动。期间，展洽会还将现场送出每天1万张天鹅湖伊河湿地游园门票，举办插花等花艺表演并评选出优秀作品。

洛阳中心城区“北国花城”建设三年行动方案提出，今年将全面开展“花路”“花墙”“花境”“花廊”“花海”“花市”等六大专项行动，明年开展“北国花城”进机关、进社区、进学校、进企业、进公共服务场所行动，用3年时间，营造出“处处有花、月月见花、城在花中、人在画中”的独特景观，将洛阳建设成为北方地区独具特色、富有魅力的花园之城、生态之城、花卉产业之城。本次展洽会展会面积约1.5万平方米，吸引洛阳市乃至北京、上海、香港、天津、云南、山东、福建等地区的75家花企、近千家花店、5家大型采购商参会，将有力促进本地牡丹产业拉长产业链条，为洛阳“北国花城”建设提供优质花卉供应保障。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图)