享受高层次人才待遇！河洛科技创新青年拔尖人才开始申报

记者今日从洛阳市科协获悉，2023年度河洛科技创新青年拔尖人才日前启动申报。入选者将优先推荐省级以上重点人才项目，并纳入洛阳高层次人才认定和支持保障范围，享受高层次人才医疗保健、住房补贴、子女入学、配偶就业等一系列支持政策。

记者今日从洛阳市科协获悉，2023年度河洛科技创新青年拔尖人才日前启动申报。入选者将优先推荐省级以上重点人才项目，并纳入洛阳高层次人才认定和支持保障范围，享受高层次人才医疗保健、住房补贴、子女入学、配偶就业等一系列支持政策。

申报人应原则上不超过40周岁，在自然科学、工程技术重点领域崭露头角，已取得突出科研成绩，具有突出专业水准，有一定社会影响；一般应获博士学历学位，具有副高级及以上专业技术职务；在驻洛高校、科研机构、企业研发机构、新型研发机构等单位工作1年以上。为避免重复支持，已入选科技部“创新人才推进计划”、教育部“长江学者奖励计划”、中原英才计划(育才系列)人才项目等国家、省级人才支持计划的人选，不得申报本人才项目。

据了解，今年，洛阳计划遴选河洛科技创新青年拔尖人才30名左右。申报工作按渠道进行推荐，各县(区)科协，全市学会、协会、研究会，各高校、科研院所、企业研发机构、新型研发机构、医疗卫生机构等均可推荐候选人。各推荐单位应于10月15日前将纸质材料报送至市科协学会部，咨询电话63235270。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 乔腾 陈佳琪 文/图）