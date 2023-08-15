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王城大道将提升改造 部分路段通行有变
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “洛阳交警”微信公众号 2023.10.09 17:45

　　“洛阳交警”微信公众号发布公告称，王城大道(李屯大桥至郭寨立交段)将于10月11日起提升改造，部分路段将围挡施工。

交通导改公告

　　接洛阳市住房和城乡建设局通知，王城大道(李屯大桥至郭寨立交段)将于2023年10月11日起提升改造，为确保工程顺利实施，道路安全畅通，最大限度降低对市民出行的影响。现将有关情况公告如下：

　　一、围挡时间及区间

　　1.围挡时间：2023年10月11日至2024年1月11日。

　　2.围挡区间：本次围挡分为三段，分别为：田山村段、裴家窑村段、凤翔山庄北侧定向调头车道段。

　　二、交通变化情况

　　1.田山村段：东、西两侧非机动车道断行，沿线居民非机动车可从机动车道临时隔离出来的非机动车道通行。

　　2.裴家窑村段：东、西两侧非机动车道断行，沿线居民可从机动车道临时隔离出来的非机动车道通行。

　　3.凤翔山庄北侧定向调头车道段：此段施工区域分为两个阶段施工，第一阶段：凤翔山庄北段东、西两侧机非隔离带进行拆除改造施工，机动车道及非机动车道变窄；第二阶段：机动车道中央防撞护栏拆除进行定向调头车道改造，调头车道施工区域双向8车道变为双向4车道。

　　三、温馨提示以上施工区域机动车道变窄，车辆不断行，过往车辆在行经该施工路段时，请自觉遵守交通引道标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。因施工带来的不便，敬请各位驾乘谅解！

　　洛阳市住房和城乡建设局
洛阳市公安局交警支队
2023年10月8日
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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