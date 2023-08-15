生完孩子后多久可申请生育津贴？洛阳市医疗保障局：出院后即可

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：正常缴纳社保，生完孩子后多久可申请生育津贴，申请时都需要哪些材料？如果家人代办，是否需要其他证明材料？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：正常缴纳社保，生完孩子后多久可申请生育津贴，申请时都需要哪些材料？如果家人代办，是否需要其他证明材料？

市医疗保障局回复：我市女职工在同一家单位连续参加职工医保满12个月，可报销生育保险。生育保险分为生育医疗费用和生育津贴两部分。

申领生育津贴的女职工可携带以下材料，到参保单位所在的市、县（区）医保中心窗口现场办理。

1.女工生育保险待遇申报表两份（加盖单位公章）。

2.身份证复印件两份、银行卡复印件、出生证明复印件、结婚证复印件。

3.住院发票原件、出院证或诊断证明原件、住院费用总清单、住院病历复印件。

生育保险实行属地管理政策，西工区职工医保咨询0379-60336767。

>>>点击查看原帖 ⑥