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生完孩子后多久可申请生育津贴？洛阳市医疗保障局：出院后即可
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.09 10:46

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：正常缴纳社保，生完孩子后多久可申请生育津贴，申请时都需要哪些材料？如果家人代办，是否需要其他证明材料？

　　市医疗保障局回复：我市女职工在同一家单位连续参加职工医保满12个月，可报销生育保险。生育保险分为生育医疗费用和生育津贴两部分。

　　申领生育津贴的女职工可携带以下材料，到参保单位所在的市、县（区）医保中心窗口现场办理。

　　1.女工生育保险待遇申报表两份（加盖单位公章）。

　　2.身份证复印件两份、银行卡复印件、出生证明复印件、结婚证复印件。

　　3.住院发票原件、出院证或诊断证明原件、住院费用总清单、住院病历复印件。

　　生育保险实行属地管理政策，西工区职工医保咨询0379-60336767。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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