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经济适用房卖给子女如何办理？洛阳市不动产登记中心回复来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.09 10:50

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：家里老父亲名下有一套经济适用房，想要卖给子女，需要提前准备什么材料？

　　市不动产登记中心回复：经济适用房办理转移登记时，需先向洛阳市住房保障和房产服务中心（市民之家房管部门窗口）申请上市意见书，经批准后即可办理转移登记手续。经济适用房转移登记需要提供房屋所有权证书和国有土地使用权证书或不动产权属证书、产权界定卡及双方申请人本人携带身份证明到洛阳市民之家一楼窗口申请办理，关于契税请详询税局（037963917878）。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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