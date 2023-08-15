西交大二附院洛阳医院何时投用？市卫健委回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：西交大二附院洛阳医院施工进展如何？何时投用？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：西交大二附院洛阳医院施工进展如何？何时投用？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：西交大二附院洛阳医院施工进展如何？何时投用？
洛阳市卫健委回复：西交大二附院洛阳医院建设项目的一期门急诊楼、医技楼、1号病房楼、2号病房楼等主体全部封顶，二次结构、拆改加固工程已完成，外装幕墙、内部管道安装正加快施工，同时二期项目正在有序推进。按照时间节点，西交大二附院洛阳医院(一期)将在年底前具备开诊条件。
点击查看原帖⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605