西交大二附院洛阳医院何时投用？市卫健委回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：西交大二附院洛阳医院施工进展如何？何时投用？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：西交大二附院洛阳医院施工进展如何？何时投用？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：西交大二附院洛阳医院施工进展如何？何时投用？ 洛阳市卫健委回复：西交大二附院洛阳医院建设项目的一期门急诊楼、医技楼、1号病房楼、2号病房楼等主体全部封顶，二次结构、拆改加固工程已完成，外装幕墙、内部管道安装正加快施工，同时二期项目正在有序推进。按照时间节点，西交大二附院洛阳医院(一期)将在年底前具备开诊条件。 点击查看原帖⑥