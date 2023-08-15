洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市政协十四届四次常委会会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.09 08:28

　　昨日，市政协十四届四次常委会会议召开。市政协主席孙延文主持会议并讲话。

　　会议深入传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神和中央、省委、市委关于开展主题教育的有关要求；传达学习市委主要领导在市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班上的专题党课精神；听取市政府关于我市绿色石化及先进材料产业基地建设情况和“两牛”产业发展情况的通报；审议通过《政协洛阳市委员会常务委员会工作规则》《政协第十四届洛阳市委员会专门委员会兼职副主任名单》《关于“建设一流绿色石化及先进材料产业基地”的调研报告》《关于“聚焦我市‘两牛’产业高质高效发展，加快构建洛阳特色养殖产业体系”的调研报告》；参会人员围绕会议主题进行分组讨论，市政协委员、智库专家等8人作大会发言。

　　会议强调，要坚持学以致用，推动主题教育走深走实，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，努力做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，学思用贯通、知信行统一，推动主题教育取得实实在在的成效。要强化实干担当，立足政协实际、突出政协特色、发挥政协所长，聚焦产业格局重塑，突出问题导向，增强产业思维，以高质量建言成果助力洛阳现代化产业体系建设。要注重实际成效，深入调查研究，强化“有解”思维，树立协商理念、培育协商文化、运用协商规则、掌握协商方法，有效发挥平等协商的民主优势，全面提升协商能力水平，为助推现代化洛阳建设贡献政协智慧力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    它的维生素C含量比橙子还高吗
    它的维生素C含量比橙子还高吗
    它的维生素C含量比橙子还高吗
        说起通过饮食补充维生素C，您首先想到的是不是橙子？今天，市第三人民医院(原铁路医院)营养科主任尤娅利想给...
  • ·秋天咳嗽吃梨，到底管用吗
  • ·寒露惊秋晚，养生正当时
  • ·全国高血压日：血压波动大，服药讲方法
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛邑古城一期续建项目加快推进 中区景...
  • 全国试点、全市唯一！为何是洛阳这个...
  • 市政府与省文旅投资集团举行项目对接会
  • 洛阳市人大常委会出台决定加快推进“...
  • 引进智能生产线 抢抓产业新风口
  • 研究河洛文化近半个世纪 洛阳耄耋老人...
  • 同比增长99%、139%！双节假期嵩县掀起...
  • 洛阳3个项目挺进“创客中国”全省50强
  • 洛阳博物馆文物亮相东莞，讲述北魏王...
  • 顾客烫发引起皮肤过敏 理发店赔偿1000...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    阳光之下

    漫画模仿秀

    秋高气爽

    蓝天白云
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605