昨日，市政协十四届四次常委会会议召开。市政协主席孙延文主持会议并讲话。

昨日，市政协十四届四次常委会会议召开。市政协主席孙延文主持会议并讲话。

会议深入传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神和中央、省委、市委关于开展主题教育的有关要求；传达学习市委主要领导在市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班上的专题党课精神；听取市政府关于我市绿色石化及先进材料产业基地建设情况和“两牛”产业发展情况的通报；审议通过《政协洛阳市委员会常务委员会工作规则》《政协第十四届洛阳市委员会专门委员会兼职副主任名单》《关于“建设一流绿色石化及先进材料产业基地”的调研报告》《关于“聚焦我市‘两牛’产业高质高效发展，加快构建洛阳特色养殖产业体系”的调研报告》；参会人员围绕会议主题进行分组讨论，市政协委员、智库专家等8人作大会发言。

会议强调，要坚持学以致用，推动主题教育走深走实，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，努力做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，学思用贯通、知信行统一，推动主题教育取得实实在在的成效。要强化实干担当，立足政协实际、突出政协特色、发挥政协所长，聚焦产业格局重塑，突出问题导向，增强产业思维，以高质量建言成果助力洛阳现代化产业体系建设。要注重实际成效，深入调查研究，强化“有解”思维，树立协商理念、培育协商文化、运用协商规则、掌握协商方法，有效发挥平等协商的民主优势，全面提升协商能力水平，为助推现代化洛阳建设贡献政协智慧力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)