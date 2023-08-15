杨骁调研平台经济发展工作

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁调研平台经济发展工作，强调要把平台经济作为发展城市经济的重要形态，完善扶持政策，优化产业生态，加快推动平台经济高质量发展。

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁调研平台经济发展工作，强调要把平台经济作为发展城市经济的重要形态，完善扶持政策，优化产业生态，加快推动平台经济高质量发展。

“人才引进情况如何？”“市场占有率有多少？”“今年产业发展趋势怎么样？”在洛阳青峰网络科技有限公司、河南中原大数据研究院、河南日辰控股集团有限公司、洛阳嗨团网络科技服务有限公司、洛阳天久科技有限公司、洛阳众智软件科技股份有限公司等处，杨骁详细询问企业生产经营、非公党建等情况，听取平台经济企业的意见建议，勉励企业家们紧密关联风口产业、提升创新能力、优化商业模式和经营管理体制，在现代化洛阳建设新征程中实现更大作为。

杨骁指出，进入新发展阶段，平台经济发展方兴未艾、潜力巨大，成为数字经济发展的主要力量。要更加重视平台经济发展，把平台经济作为建设青年友好型城市、吸引青年就业创业的有效抓手，着力把洛阳打造成为在全国具有较强影响力、平台企业集聚度高、在若干领域竞争优势明显的平台经济发展新高地。要深入研究和把握平台经济发展趋势，立足洛阳优势产业领域，放眼全国全球平台资源，加速聚合各类创新要素，着力激活平台经济新业态，有效培育新的城市经济增长点。要持续抓好非公企业党建工作，找准企业生产经营与党建工作结合点，将党建优势转化为企业管理优势、竞争优势、发展优势。

杨骁强调，各级党委政府要深入开展“万人助万企”活动，为平台经济发展提供一流环境。聚焦平台经济发展的人才需求，鼓励企业用股权、期权等方式揽留人才，为产业发展提供好人才保障。加大对小微企业和初创企业扶持力度，研究出台有针对性的帮扶措施，为平台经济发展创造良好条件。发挥好市平台经济产业协会作用，扩大对外交流，加强行业自律，引领推动平台经济健康发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)