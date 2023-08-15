纪法与青春同行 清廉与实干相伴

青年时期是世界观、人生观、价值观形成和确立的关键时期，纪法教育不可或缺。自“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育开展以来，我市创新方式方法，在全市年轻干部中广泛开展“纪法与青春同行”纪法学习教育活动，引导教育年轻干部增强纪律意识、规矩意识。

青年时期是世界观、人生观、价值观形成和确立的关键时期，纪法教育不可或缺。自“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育开展以来，我市创新方式方法，在全市年轻干部中广泛开展“纪法与青春同行”纪法学习教育活动，引导教育年轻干部增强纪律意识、规矩意识。

团市委积极推动“纪法与青春同行”活动深入基层团支部，并面向全市各级团组织征集相关征文及演讲作品，进一步树立正确政治导向，展现新时代青年的昂扬风貌，擦亮忠诚、干净、担当的青春底色，营造浓厚纪法教育氛围。

为引导年轻干部扣好廉洁从政的“第一粒扣子”，老城区纪委监委与各级团组织联动，共同开展“纪委与团委共进纪法携青春同行”系列廉政主题活动。该区纪委监委还与区法院建立“沉浸式警示教育沟通机制”，组织辖区各街道办事处及司法机关年轻干部，全程观看职务犯罪案件法庭调查、举证质证、法庭辩论等庭审环节，务求良好警示教育效果。

瀍河区依托“青年干部论坛”等载体，将纪法教育融入年轻干部“育选用”中，采取专题教学、探究研讨、实战实训等方式，多维度提升年轻干部能力素养。瀍河区纪委监委围绕强思想、提能力、锻作风，为年轻纪检监察干部量身定制“成长套餐”，开设“导师+徒弟”传帮带“萌芽班”，切实提升年轻干部政治素质与业务能力。

涧西区探索建立区管年轻干部“数字化”廉政档案库，对接组织、审计等部门，动态更新年轻干部履历表、个人有关事项报告及新调整领导干部经济责任审计情况，定期分析研判年轻干部廉政风险，建立专项台账，由同级纪检监察机关跟进监督，扎实做好年轻干部教育管理监督。

“公孙仪爱吃鱼但不接受别人赠送的鱼，警示我们千万不能任爱好膨胀，以免被有心之人利用。”近日，洛龙区人民检察院组织年轻干部通过经典廉洁情景剧“穿越”回战国时期，生动演绎公孙仪“嗜鱼”而不“受鱼”的典故。洛龙区纪委监委将“展示+分享”作为年轻干部纪律教育的关键，着重提升年轻干部的参与度、体验感，推动纪律教育从“被动接受”向“主动参与”转变，着力营造崇廉尚洁氛围。

市纪委监委相关负责人表示，将扎实开展“纪法与青春同行”纪法学习教育活动，持续提高年轻干部拒腐防变免疫力，防止“成长起步期”变“贪腐危险期”，教育引导年轻干部始终把纪律规矩刻印于心，用实干实绩展现青春风采。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）