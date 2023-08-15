9月洛阳网“百姓呼声”回复率环比下降0.76个百分点

昨日，记者获悉，洛阳网“百姓呼声”平台9月共收到各类帖子10406条。其中，投诉类7327条、咨询类2379条、建议类700条；已回复帖子10291条，回复率为98.89%，比8月下降0.76个百分点。

昨日，记者获悉，洛阳网“百姓呼声”平台9月共收到各类帖子10406条。其中，投诉类7327条、咨询类2379条、建议类700条；已回复帖子10291条，回复率为98.89%，比8月下降0.76个百分点。

职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门45个，其中35个回复率为100%；县区政府方面，诉求问题涉及县区政府15个，其中13个回复率为100%；公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位40个，其中29个回复率为100%。

此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。9月共抽查“百姓呼声”帖子4500条，抽查结果显示，有9个单位共28条帖子存在敷衍答复情况。其中，偃师区9条、老城区5条、伊川县4条、孟津区3条、宜阳县2条、洛宁县2条、市生态环境局1条、市水利局1条、市消防救援支队1条。

9月“百姓呼声”未及时回复情况

职能部门

洛阳市教育局：帖子总数335条，46条未回复

洛阳市消防救援支队：帖子总数76条，15条未回复

洛阳市商务局：帖子总数43条，5条未回复

洛阳市邮政管理局：帖子总数20条，4条未回复

洛阳市住房和城乡建设局：帖子总数144条，3条未回复

洛阳市金融工作局：帖子总数26条，2条未回复

洛阳市文化广电和旅游局：帖子总数49条，2条未回复

洛阳市交通局：帖子总数46条，1条未回复

洛阳市政设施管理中心：帖子总数30条，1条未回复

洛阳市体育局：帖子总数10条，1条未回复

县区政府

汝阳县：帖子总数108条，6条未回复

孟津区：帖子总数486条，1条未回复

公共服务行业

洛阳火车站：帖子总数44条，7条未回复

农业银行：帖子总数30条，5条未回复

有线电视网络：帖子总数14条，4条未回复

洛阳弘义集团：帖子总数88条，3条未回复

中国移动：帖子总数57条，2条未回复

中国邮政：帖子总数13条，1条未回复

洛阳城燃热力：帖子总数2条，1条未回复

邮政储蓄银行：帖子总数14条，1条未回复

洛阳文旅集团：帖子总数35条，1条未回复

回复为0的单位

中国人保财险公司(帖子总数2条)

中国太平洋人寿保险公司(帖子总数1条)

（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）