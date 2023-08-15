洛阳举行2023年“躬耕教坛 强国有我”师德师风巡回报告会

“只要坚持，我们的孩子，也能同样精彩。”近日，在我市2023年“躬耕教坛 强国有我”师德师风巡回报告会上，“2023年全国教书育人楷模”、栾川县特殊教育学校校长吴拥军这样说。

“只要坚持，我们的孩子，也能同样精彩。”近日，在我市2023年“躬耕教坛 强国有我”师德师风巡回报告会上，“2023年全国教书育人楷模”、栾川县特殊教育学校校长吴拥军这样说。

近日，我市举行2023年“躬耕教坛 强国有我”师德师风巡回报告会，吴拥军和“洛阳最美教师”代表深入偃师、孟津、新安等县区，连续举行10场巡回报告会，号召全市广大教师牢记初心使命，树立“躬耕教坛 强国有我”的志向和抱负，培养更多栋梁之材。

报告会上，吴拥军讲述了他坚守农村特殊教育，带领农村残疾学生刻苦训练，6年来助力栾川县特殊教育学校代表河南省在全国赛事中获得106枚奖牌的故事；河南科技大学附属高级中学教师杨艳丽讲述了自己坚守教育初心，以创建“知行读书社”为契机，聚焦语文核心素养培育目标，辅导学生多次在全国作文大赛中获奖的教学经历；洛阳市第九高级中学教师韩明月，讲述了自己11年间足履实地积累班级管理经验，在班主任专业化成长道路上的坚持与收获；“勇救落水儿童，生命至上守初心”的汝阳县第二高级中学教师康怀鹏，“用爱心谱写乡村教育绚丽篇章”的伊滨区庞村镇西庞村小学教师付云龙，“守望幼教梦”的孟津区第二区直幼儿园教师黄丽丽，分别围绕师德主题，以平实质朴的语言、感人至深的事迹和对教育事业真挚的情感，讲述自己的不平凡经历。

10场巡回报告会场场气氛热烈、掌声连连，6位教师的报告深深地感染了在场的每一个人。聆听报告后，大家纷纷表示，要以师德模范教师为榜样，牢记使命、立德树人，将培养身心健康、全面发展、可堪大用、能担重任的栋梁之材作为矢志不渝的追求。

栾川县第一高级中学附属初中教师安康怡听完报告后表示，教育不仅是扶智，更是扶志，身为教师，要把教书育人看作生命的一部分，要始终坚持自己的教育信仰和梦想，用信念去唤醒、感化每一位学生。

“6位教师矢志教育、爱教乐教、淡泊名利、甘为人梯、无私奉献的崇高师德和高尚情怀让我们肃然起敬。”嵩县第一实验小学教师常艳芳说，她将以6位教师为镜，躬耕教坛钻研专业知识，以“四有教师”的丰富内涵为座右铭砥砺奋进。

“我将树立‘躬耕教坛强国有我’的志向和抱负，在平凡、普通、细微的工作中，传承红色基因，培育时代新人，全心全意做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。”洛阳市零一四学校教师曹倩文说。

强国必先强教，强教必先强师。近年来，我市加快建设高质量教师队伍，从机制保障、主题教育、典型选树、专项整治等4个维度全面加强师德师风建设，相继出台了《洛阳市中小学教师师德考核办法》《洛阳市中小学教师师德失范行为负面清单》，开展了一系列师德主题教育活动，累计选树洛阳最美教师90名、师德标兵2000名，在全社会营造了尊师重教的良好风尚。

“我们以本次师德师风巡回报告会为契机，引导广大教师和教育工作者进一步坚定理想信念，涵养道德情操，提升能力素质，永葆仁爱之心，为洛阳教育高质量发展提供更坚实的智力支持和人才支撑。”市教育局相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 蒋颖颖 通讯员 武磊）