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洛阳100名基层优秀文艺工作者获表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.09 08:15

　　近日，洛阳市文艺志愿者协会成立暨基层优秀文艺工作者表彰大会举行，100名基层优秀文艺工作者获表彰。

　　获得表彰的基层优秀文艺工作者均由我市各文艺家协会和各县区文联推荐。今年8月，市文联发布《关于实施“三小工程”若干举措的通知》，提出要实施“暖心关爱”千百文艺工作者工程，对首批100名长期在社区(村)等基层，开展文艺普及、教育、培训、宣传等活动的基层优秀文艺工作者进行表彰。

　　我市基层优秀文艺工作者表彰工作拟每年开展一次，将充分发挥文艺志愿者先进典型的示范引领作用，在新时代新征程中继续贡献文艺志愿服务力量，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。

　　当日，洛阳市文艺志愿者协会正式成立，并选举产生第一届理事会和主席团，王学武当选协会主席。成立洛阳市文艺志愿者协会，旨在与中国文艺志愿者协会、省文艺志愿者协会进行对接，便于更好开展文艺志愿工作。 (洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李杨)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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