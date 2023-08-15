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洛阳未来几天阳光持续“在线” 昼夜温差较大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.10.09 08:14

　　昨日，我们迎来寒露节气。寒露期间，影响我国的冷空气更加活跃，暖湿气流则日渐衰退，干冷的北风逐渐成为主流。北风吹走了暑热，送来了凉爽和一丝寒意。

　　大雾也是寒露节气期间我国天气舞台上的常客。此时，我国华北、西南等地开始进入大雾多发期，其中华北地区的雾多是因昼夜温差大而形成的辐射雾。

　　最近几天，天气转晴，白天阳光相伴，出行可以体会秋高气爽之感，但昼夜温差大多在10℃以上，早晚时段体感较冷，需要注意添衣保暖。

　　来看下我市的天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，未来几天受高空西北气流影响，以晴到多云天气为主。

　　最近几天天气预报

　　●今天：多云到晴天，偏西风2级转偏北风3级～4级，气温12℃～22℃。

　　●明天：晴天到多云，东北风2级～3级，气温12℃～22℃。

　　●11日(周三)：多云到阴天，气温12℃～21℃。

　　●12日(周四)：多云到晴天，气温13℃～23℃。

　　●13日(周五)：晴天间多云，气温11℃～23℃。

　　●14日(周六)：多云到晴天，气温12℃～23℃。

　　●15日(周日)：晴天间多云，气温12℃～24℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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