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中秋国庆假期，文明绘就最美风景
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.09 08:15

　　中秋国庆假期，我市文旅市场火热。面对如潮的游客，我市许多文明单位、志愿服务组织等积极响应倡议，在各大景区、重点路段等开展“假期我在岗，服务不打烊”志愿服务活动，用实际行动为文明城市添彩。

　　瀍河区白马寺镇实验小学近几天在网上“火”了一把——由于白马寺景区周边停车位紧张，该校主动将运动场改作临时停车场免费对外开放，有人把这件事发到了网上，引得众多网友围观点赞。

　　记者了解到，中秋国庆假期，白马寺景区迎来客流高峰，一度出现停车位紧缺和交通不畅的问题。为此，该校不仅开放校内运动场和厕所，最大限度方便游客，还成立了志愿服务队，为游客免费提供开水、导游、停车指挥等服务。对此，有外地游客表示：“学校决策果断，展现了洛阳人民的真诚与真心，为洛阳这座城市点赞！”

　　4日上午，来自河北张家口的游客席先生到老城区东北隅街道青年宫广场“志愿者服务点”求助，称其婴儿车在北大街丢失。志愿者立即联系民警查看监控，并积极联系老城区数字化城市运行中心进行查找，很快就找到了席先生的婴儿车。临走时，席先生握着志愿者的手说：“洛阳景美人更美，下次还会再来！”

　　中秋国庆假期，记者在老城区走访发现，洛邑古城、贴廓巷、古墓博物馆等人流量较大区域的周边，均设置有“志愿者服务点”，为游客提供旅游咨询、茶水供应、车辆引导、交通疏导等服务。老城区文明办相关负责人说，这群“红马甲”是该区数十家文明单位的志愿者，他们主动放弃假期休息时间，在景区周边设置文明旅游志愿岗，持续开展志愿服务，让游客切实感受“洛阳温度”。

　　据了解，中秋国庆假期前夕，我市多措并举加强宣传引导，发布假期文明旅游倡议书，促文明旅游蔚然成风。中秋国庆假期，全市各级文明单位、志愿服务组织广泛开展有主题的旅游咨询、义务讲解、文明引导、绿色环保、安全保障等志愿服务，劝导游客爱护自然、遵守公共秩序，引导游客文明旅游，助推文明旅游的理念落地扎根，为维护洛阳城市形象贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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