昨日，记者获悉，洛阳北郊机场年旅客吞吐量再次突破100万人次——截至10月7日，2023年累计完成旅客吞吐量100.11万人次，同比增加60.21%；累计运输飞行9569架次，同比增加31.25%。
昨日，记者获悉，洛阳北郊机场年旅客吞吐量再次突破100万人次——截至10月7日，2023年累计完成旅客吞吐量100.11万人次，同比增加60.21%；累计运输飞行9569架次，同比增加31.25%。
昨日，记者获悉，洛阳北郊机场年旅客吞吐量再次突破100万人次——截至10月7日，2023年累计完成旅客吞吐量100.11万人次，同比增加60.21%；累计运输飞行9569架次，同比增加31.25%。
自2023年以来，该机场充分考虑市场需求和客流特点，积极协调航空公司进一步加密、优化深圳、重庆、昆明、桂林等热门旅游城市及主要城市航线航班，持续以市场需求为向导，不断满足广大旅客出行需求。
截至目前，洛阳北郊机场共开通航线22条，通航城市达28个，基本已覆盖国内各方向主要城市。洛阳北郊机场将持续做好“同质同城同价”服务，为旅客提供平价商品；积极配合“乘飞机免门票游洛阳”活动，不断提升旅客出行体验。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 徐丽）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605