昨日，记者获悉，洛阳北郊机场年旅客吞吐量再次突破100万人次——截至10月7日，2023年累计完成旅客吞吐量100.11万人次，同比增加60.21%；累计运输飞行9569架次，同比增加31.25%。

昨日，记者获悉，洛阳北郊机场年旅客吞吐量再次突破100万人次——截至10月7日，2023年累计完成旅客吞吐量100.11万人次，同比增加60.21%；累计运输飞行9569架次，同比增加31.25%。

自2023年以来，该机场充分考虑市场需求和客流特点，积极协调航空公司进一步加密、优化深圳、重庆、昆明、桂林等热门旅游城市及主要城市航线航班，持续以市场需求为向导，不断满足广大旅客出行需求。

截至目前，洛阳北郊机场共开通航线22条，通航城市达28个，基本已覆盖国内各方向主要城市。洛阳北郊机场将持续做好“同质同城同价”服务，为旅客提供平价商品；积极配合“乘飞机免门票游洛阳”活动，不断提升旅客出行体验。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 徐丽）