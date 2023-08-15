女子网上交友被骗60余万元 常见套路您可要留意

眼下，不少人希望通过网络寻找人生的另一半，但需要注意的是，网上交友须谨慎。

民警对朱某进行审讯

眼下，不少人希望通过网络寻找人生的另一半，但需要注意的是，网上交友须谨慎。市民陈女士通过某交友平台认识了一男子，对方自称是某单位公职人员，先后骗取陈女士60余万元。目前，民警已将犯罪嫌疑人朱某抓获。婚恋交友类诈骗属于高发案件，民警梳理了几种此类诈骗的常见套路，提醒大家谨防上当。

网上交友认识一男子，不料被骗60余万元

洛龙公安分局刑侦大队民警梁佳伟说，近日，他接到一起报警称，辖区一名女子因网上交友被骗，损失有60余万元。他和同事从报警人陈女士处得知，去年2月，陈女士通过某交友平台认识了男子朱某，俩人互加为微信好友。朱某自称是我市某单位公职人员，利用此身份与陈女士发展成为男女朋友关系。

“朱某经常向陈女士嘘寒问暖，体贴入微，取得了陈女士的好感。”梁佳伟说，俩人交往期间，朱某以生病、垫付差旅费等为由，向陈女士借钱，陈女士少则数百元、多则上万元的给朱某转账。为了取得陈女士信任，朱某还将自己的身份证、户口簿发给她。从去年至案发，陈女士累计借给朱某60余万元。前不久，陈女士催促朱某还钱，对方以各种理由推托，且拒不照面，陈女士这才怀疑被骗。

随后，民警将朱某抓获。经调查，朱某没有固定工作，其发给陈女士的身份证和户口簿均经过后期处理。“朱某是1990年生、已婚，但将证件信息修改成1995年生、未婚。”梁佳伟说，朱某骗取得来的钱财全部用于吃喝玩乐。目前，朱某已被刑事拘留。

几种常见诈骗套路，您可要留意

办案民警说，眼下，婚恋交友类诈骗案件高发，属于十大诈骗类型之一。他们梳理总结了几种此类诈骗的常见套路：

1.婚恋网站交友诈骗。诈骗分子将自己包装成为成功人士，通过婚恋网站物色目标，以交公证金、押金等为由实施诈骗。被害人认为，客户上传的信息需要经过婚恋网站审核，因此断定客户信息是真实、有效的，便放松了警惕。

案例：市民刘倩(化名)通过某婚恋网站认识了一名男子“江某”，对方自称是深圳一房地产老板。俩人确定恋爱关系后，“江某”以婚恋网站规定的牵手成功需要参与公益项目为由，让她帮忙交8000元的公证金。刘倩对“江某”的身份深信不疑，帮其交了钱后，又被要求再交3.2万元，她这才意识到被骗。

2.微信交友诈骗。诈骗分子会在朋友圈发一些度假旅行的风景、豪宅、豪车等照片，将自己打造成“高富帅”“白富美”或大老板，与被害人建立联系后，以周转资金紧张等为由实施诈骗。

案例：栾川的李女士于2020年添加了一自称为“郭某”的男性为微信好友，俩人通过微信聊天确立了“恋爱”关系。随后，“郭某”以投标医疗器械等为由，骗取李女士数万元。李女士多次要求与“郭某”见面，均遭拒绝。其实，“郭某”是一名女性，真名为任某。任某因贷款压力大、手头紧，便虚构男性人物，以交友的方式骗取李女士钱财。

3.直播交友诈骗。诈骗分子利用网络主播的身份寻找作案目标，然后以谈恋爱、发私照等为由，诱导被害人充值打赏或转账。

案例：今年2月，西工公安分局破获一起直播交友诈骗。经了解，被害人小磊(化名)在某直播平台认识了一个“女朋友”，多次充值打赏后，对方以各种理由推托不见面。小磊发觉被骗后报警。民警赶赴广东等地，抓获姚某等犯罪嫌疑人近20人。原来，在姚某等人的组织下，指挥主播以谈恋爱的名义诱导被害人充值打赏、送礼物，从中非法获利。

4.发帖交友诈骗。诈骗分子打着“征男友”“征女友”的幌子，在网上发帖寻找作案目标，待与被害人建立联系后，再以生病、买衣服等为由向被害人骗取钱财。

案例：去年，洛宁县公安局民警抓获了一名涉嫌诈骗的男子张某。经调查，张某无经济来源，便以女性身份在网上发布“征男友”的帖子，被害人邵先生与其联系，俩人谈了一个多月的“恋爱”。“恋爱”期间，张某多次以节日送礼、购买衣物等为由向邵先生索取钱财，邵先生累计被骗5600余元。

民警提醒广大市民，网络上充斥着大量的虚假信息，一定擦亮眼睛，尤其通过网络交友更要谨慎，在不确定对方真实身份的情况下，切勿被对方的甜言蜜语、嘘寒问暖所欺骗，更不要轻易转账、汇款。如果想要交友寻找另一半，最好通过晚报红娘帮帮团等正规机构或平台。

“尽管婚恋交友类诈骗花样百出，诈骗分子会利用不同的包装形式实施诈骗，但‘相识、恋爱、骗钱’的套路不会改变。”民警说，一旦涉及金钱往来，绝大多数为诈骗，因此提醒大家应增强自我保护和反诈意识，避免造成财产损失。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图）