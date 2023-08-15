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龙门石窟精美文物亮相中山

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.09 08:13

　　昨日，记者从龙门石窟研究院获悉，该研究院与广东省中山市博物馆联合推出的“魏唐意象——龙门石窟艺术特展”，备受当地市民和游客关注，人气十足。

　　本次展览是洛阳龙门石窟的精美文物首次亮相中山市，也是中山市博物馆“文明之光”系列展览的年度力作。整个展览分为“入伊阙胜境”“观龙门万象”“品魏唐意韵”3个单元，共展出佛像等22件珍贵文物、24件碑刻拓片和3件造像龛3D打印模型。

　　“中山是海上丝绸之路的重要节点，洛阳是陆上丝绸之路的璀璨明珠，本次展览是两地文化交流的盛事。”中山市博物馆馆长吴春宁介绍，期待这些饱经沧桑的造像、碑刻，带领观众穿越时空，与历史真诚对话，让大家深切感受中华文明的璀璨辉煌、意韵悠长。

　　佛头、菩萨、飞天、力士、夜叉……龙门石窟的石刻艺术和丰富内涵，让不少慕名而来的游客大开眼界。在展览现场，还有观众专程穿着汉服前来打卡，透过一件件文物找寻历史的斑驳记忆。“龙门二十品”是北魏时期书法艺术的精华之作，在展览中，大家可以看到其中不少的精品。例如，“龙门二十品”中最精彩的“龙门四品”，以拓片形式呈现在市民、游客面前，充分展示魏碑体方峻严整、雄健紧密的风格。此外，3D打印技术的运用让人眼前一亮。龙门石窟古阳洞的高树等造像龛3D复制品、万佛洞前室南壁S17观世音像龛现状打印模型、万佛洞前室南壁S17观世音像龛虚拟修复模型，质感细腻、造像逼真。

　　“龙门石窟展现了北魏晚期至唐代最具规模和最为优秀的造型艺术，代表了中国石刻艺术的最高峰。”龙门石窟研究院院长史家珍表示，希望观众在观展过程中，能品读民族交往、交流、交融的历史内涵，感悟中华文化的博大精深和无限魅力，该研究院将进一步发挥好龙门石窟作为世界遗产的价值，持续创新表达，借助数字技术让历史文化遗产绽放出新的时代光彩。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 朱佩）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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