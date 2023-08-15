冠军凯旋！鲍珊菊、郭裕芳回洛看望母校师生【视频】

正直金秋，丹桂飘香。8日下午，刚刚在杭州亚运会上以破纪录成绩夺得金牌的洛阳姑娘鲍珊菊、郭裕芳回到洛阳文化旅游职业学院体育学院(前身为洛阳市体育运动学校)，与母校师生欢聚一堂，互诉衷肠。两位“新科亚运会冠军”分享了夺冠的历程与成长经历，勉励广大师弟师妹，刻苦训练，不惧艰险，勇攀高峰。

正直金秋，丹桂飘香。8日下午，刚刚在杭州亚运会上以破纪录成绩夺得金牌的洛阳姑娘鲍珊菊、郭裕芳回到洛阳文化旅游职业学院体育学院(前身为洛阳市体育运动学校)，与母校师生欢聚一堂，互诉衷肠。两位“新科亚运会冠军”分享了夺冠的历程与成长经历，勉励广大师弟师妹，刻苦训练，不惧艰险，勇攀高峰。

训练到呕吐，咬牙坚持矢志不渝

今年的杭州亚运会上，鲍珊菊和郭裕芳夺得了她们竞技生涯里的首枚亚运会金牌。为了备战亚运会，她们未能代表洛阳征战今年的省运会，让很多洛阳市民“耿耿于怀”。其实，早在9年前的省十二运会上，郭裕芳就代表洛阳夺得3枚场地车金牌。此后进入省队、国家队参加世青赛、亚锦赛一路登顶，并在2021年的全运会上，夺得两金一银的成绩。

杭州亚运会场地自行车女子团体竞速赛上，郭裕芳担任第一棒，鲍珊菊第二棒，苑丽颖第三棒，最终她们以46.376秒打破亚洲纪录，夺取金牌。“这个成绩离不开团队的刻苦训练、团结协作和坚定的信念，是对大家努力的最好回报，我感到无比的骄傲和自豪。”郭裕芳透露，在平常枯燥的训练中，有汗水和泪水，有伤痛有失败，但是从未想过退却和放弃。

“有人会问，短距离项目，三圈下来只有不到1分钟的比赛时间，训练应该不会很累吧？”郭裕芳说，恰恰相反，骑行二、三道的运动员不仅需要高速度还需要耐力。在上强度高、距离长的耐力骑行课时，经常会因为强度太高导致呕吐。“每次骑完下来，吐一会儿，继续骑。下来再吐，再上去骑……如此循环往复，一直坚持，直到身体适应这个强度”。郭裕芳说，因为心中有梦想，所以咬牙坚持，矢志不渝。