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封闭！绕行！涉及王城大道快速路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2023.10.08 21:18

　　刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，10月9日至10月20日每天的23时至次日凌晨5时，公路部门需对洛阳市王城大道快速路纱厂路立交匝道、王城大道快速路(机场路立交至连霍高速段)建设工程、王城大道瀍涧大道立交西向南右转匝道工程桥梁进行定期检测。具体内容如下：

　　王城大道快速路北起连霍高速洛阳站出口，沿现状路向南，与新G310、机场路设枢纽型互通立交，跨越规划北环路后，以地道的方式连续下穿现状老G310、魏紫路、状元红路，与瀍涧大道设全互通立交，继续向南跨越陇海铁路后，进入洛阳城市核心区，与纱厂西路设枢纽型互通立交，之后向南以高架桥的方式穿越现状洛阳城市核心区，与九都路设置枢纽型互通立交；继续向南跨越洛河后，进入洛龙新区，与古城路设置枢纽型互通立交，下穿开元大道、牡丹大道后，上跨关林路伊洛路，并与伊洛路设置互通立交，终点与南环李屯特大桥衔接。根据《公路桥涵养护技术规范》要求，公路部门需对洛阳市王城大道快速路纱厂路立交匝道、王城大道快速路(机场路立交至连霍高速段)建设工程、王城大道瀍涧大道立交西向南右转匝道工程桥梁进行定期检测。本次主要进行桥梁动、静载检测试验，根据试验技术要求，检测试验期间要封闭桥梁作业，过往车辆需绕行其它道路。为确保检测试验顺利实施，最大限度减少桥梁封闭期间对周边道路通行的影响，现公告如下：

　　围挡时间及区间

　　(一)围挡时间：

　　2023年10月9日至10月20日每天的23时至次日凌晨5时。

　　(二)封闭路段：

　　洛阳市王城大道快速路纱厂路立交匝道、王城大道快速路(机场路立交至连霍高速段)建设工程主线桥与连霍高速洛阳站南400米处上跨匝道、王城大道瀍涧大道立交西向南右转匝道工程。

　　交通绕行方案

　　(a)王城大道快速路(机场路立交至连霍高速段)建设工程夜间封路

　　2023年10月9日至2023年10月13夜间23：00~次日凌晨5：00，王城大道快速路(机场路立交至连霍高速段)建设工程主线桥进行荷载试验，具体位于王城大道跨310国道以南至机场路立交以北桥梁段(K1+071.800～K1+557.800)，在该桥前方100米处开始设置“前方检测，临时封闭”标志、护栏和警示灯，并安排专人维护交通秩序，过往车辆可在预留应急车道通过；2023年10月13日至2023年10月20日夜间23：00~次日凌晨5：00，连霍高速洛阳站南400米处上跨匝道(XJK0+208.526～XJK0+430.526)进行荷载试验，在该桥前方100米处开始设置“前方检测，临时封闭”标志、护栏和警示灯，并安排专人维护交通秩序，过往车辆可绕行主线及辅道。

　　(b)王城大道瀍涧大道立交西向南右转匝道工程夜间封路

　　2023年10月9日至2023年10月13夜间23：00~次日凌晨5：00，王城大道瀍涧大道立交西向南右转匝道工程进行荷载试验，在该桥前方100米处开始设置“前方检测，临时封闭”标志、护栏和警示灯，并安排专人维护交通秩序，过往车辆可绕行其它匝道。

　　(c)王城大道快速路纱厂路立交匝道夜间封路

　　2023年10月13日至2023年10月20日夜间23：00~次日凌晨5：00，王城大道快速路纱厂路立交匝道进行荷载试验，在该桥试验匝道前方100米处开始设置“前方检测，临时封闭”标志、护栏和警示灯，并安排专人维护交通秩序，10月13日至10月15日检测A(南向西)匝道、C(北向东)匝道，过往车辆可绕行桥下辅道及其它匝道；10月16日至10月18日检测F(东向北)匝道、G(北向西)匝道，过往车辆可绕行桥下辅道及其它匝道；10月18日至10月20日检测H(西向南)匝道、 B(东向南)匝道、D(西向北)匝道，过往车辆可绕行桥下辅道及其它匝道。

　　温馨提示

　　过往车辆在行经该路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥，由此带来的不便敬请谅解!

　　特此公告

洛阳市住房和城乡建设局

洛阳市公安局交通警察支队

2023年10月7日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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