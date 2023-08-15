别跑空！周王城天子驾六博物馆明日闭馆一天

今日，周王城天子驾六博物馆微信公众号发布消息，因开展电路检修工作，周王城天子驾六博物馆明日闭馆一天。 今日，周王城天子驾六博物馆微信公众号发布消息，因开展电路检修工作，周王城天子驾六博物馆明日闭馆一天。 各位观众朋友： 为保障博物馆用电安全，周王城天子驾六博物馆定于10月9日(周一)开展电路检修工作，届时将临时闭馆一天，10月10日(周二)恢复正常开放，如有变化将另行通告。 由此给您带来不便，敬请谅解。 周王城天子驾六博物馆 2023年10月8日 ⑥