别跑空！周王城天子驾六博物馆明日闭馆一天

今日，周王城天子驾六博物馆微信公众号发布消息，因开展电路检修工作，周王城天子驾六博物馆明日闭馆一天。
今日，周王城天子驾六博物馆微信公众号发布消息，因开展电路检修工作，周王城天子驾六博物馆明日闭馆一天。
今日，周王城天子驾六博物馆微信公众号发布消息，因开展电路检修工作，周王城天子驾六博物馆明日闭馆一天。
各位观众朋友：
为保障博物馆用电安全，周王城天子驾六博物馆定于10月9日(周一)开展电路检修工作，届时将临时闭馆一天，10月10日(周二)恢复正常开放，如有变化将另行通告。
由此给您带来不便，敬请谅解。
周王城天子驾六博物馆
2023年10月8日
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