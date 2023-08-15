同程旅行发布中秋国庆假期十大热门户外景区 洛阳老君山上榜

记者8日获悉，同程旅行日前发布《2023中秋国庆假期旅行消费报告》，在中秋国庆假期十大热门户外景区榜单中，洛阳老君山上榜。
记者8日获悉，同程旅行日前发布《2023中秋国庆假期旅行消费报告》，在中秋国庆假期十大热门户外景区榜单中，洛阳老君山上榜。
记者8日获悉，同程旅行日前发布《2023中秋国庆假期旅行消费报告》，在中秋国庆假期十大热门户外景区榜单中，洛阳老君山上榜。
该报告显示，今年中秋国庆假期，户外运动等新兴旅游方式受到年轻人群关注，户外登山热度再次上升。数据显示，长白山、武当山、泰山、老君山、黄山、武功山、峨眉山、五台山、九寨沟、青城山成为中秋国庆最热门的户外景区。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)
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