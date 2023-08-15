刚刚，隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布消息，因设施设备维护，隋唐大运河文化博物馆临时闭馆3天。

刚刚，隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布消息，因设施设备维护，隋唐大运河文化博物馆临时闭馆3天。 刚刚，隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布消息，因设施设备维护，隋唐大运河文化博物馆临时闭馆3天。具体内容如下： 隋唐大运河文化博物馆临时闭馆公告 尊敬的游客朋友： 因隋唐大运河文化博物馆设施设备维护，2023年10月9日(周一例行闭馆)，10月10日(周二)——10月12日(周四)隋唐大运河文化博物馆临时闭馆3天，10月13日(周五)正常开馆。隋唐大运河文化博物馆感谢您的支持与理解！ 特此公告。 2023年10月8日 ⑥