中航光电高端互连科技产业社区项目开工

8日，中航光电高端互连科技产业社区项目正式开工，将为洛阳光电产业链发展提供新助力。
8日，中航光电高端互连科技产业社区项目正式开工，将为洛阳光电产业链发展提供新助力。
8日，中航光电高端互连科技产业社区项目正式开工，将为洛阳光电产业链发展提供新助力。
高端互连科技产业社区项目，是中航光电落实河南省“十大战略”、做强做大光电产业链，助力洛阳副中心城市建设的又一重大项目。该项目总投资55亿元，按照科技产业社区要求新建科研、生产及配套设施约68万平方米。
据悉，本次开工建设的高端互连科技产业社区一期工程，规划建设高端连接器智能生产厂房、高精密模塑加工中心、创新孵化中心及配套设施等。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图)
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