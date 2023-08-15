出行更便捷！洛阳这条“断头路”通车了

8日上午，记者在洛阳市洛龙区龙门大道与政和东路交叉口看到，该处“断头路”已经打通，路面上车辆、行人往来如梭，崭新的人非共板路面、平坦宽敞的马路给市民带来了舒适的出行体验。

8日上午，记者在洛阳市洛龙区龙门大道与政和东路交叉口看到，该处“断头路”已经打通，路面上车辆、行人往来如梭，崭新的人非共板路面、平坦宽敞的马路给市民带来了舒适的出行体验。

“政和东路建设工程西起龙门大道，东至长厦门街，全长约1.9公里，为双向4车道，全段设置6个红绿灯。”项目有关负责人表示，其中尚贤街至长夏门街段已于去年6月正式通车，本次尚贤街至龙门大道段通车后，标志着政和东路全面打通。

据了解，政和东路之前是一条“断头路”，只有忠义街至唐坊街路段铺设了柏油路，周边居民要想到政和东路的其他地方，只能绕行太康路或开元大道，出行相对不便。

“政和东路全面通车后，将实现政和路在龙门大道、尚贤街、忠义街、唐坊街和长夏门街间的贯通，有效便利居民出行。”项目有关负责人介绍，本次施工过程中，还在全段建设了“人非共板”路面，其中人行道与非机动车道之间无高差、共板使用，通过铺筑不同色彩路面结构，清晰区分非机动车道和人行通道，最大程度节约空间资源。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 武文彤 张俊望）