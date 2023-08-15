洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

出行更便捷！洛阳这条“断头路”通车了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.08 15:18

　　8日上午，记者在洛阳市洛龙区龙门大道与政和东路交叉口看到，该处“断头路”已经打通，路面上车辆、行人往来如梭，崭新的人非共板路面、平坦宽敞的马路给市民带来了舒适的出行体验。

　　“政和东路建设工程西起龙门大道，东至长厦门街，全长约1.9公里，为双向4车道，全段设置6个红绿灯。”项目有关负责人表示，其中尚贤街至长夏门街段已于去年6月正式通车，本次尚贤街至龙门大道段通车后，标志着政和东路全面打通。

　　据了解，政和东路之前是一条“断头路”，只有忠义街至唐坊街路段铺设了柏油路，周边居民要想到政和东路的其他地方，只能绕行太康路或开元大道，出行相对不便。

　　“政和东路全面通车后，将实现政和路在龙门大道、尚贤街、忠义街、唐坊街和长夏门街间的贯通，有效便利居民出行。”项目有关负责人介绍，本次施工过程中，还在全段建设了“人非共板”路面，其中人行道与非机动车道之间无高差、共板使用，通过铺筑不同色彩路面结构，清晰区分非机动车道和人行通道，最大程度节约空间资源。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 武文彤 张俊望）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    寒露惊秋晚，养生正当时
    寒露惊秋晚，养生正当时
    寒露惊秋晚，养生正当时
        秋风起，落叶黄，夜渐凉……今天是寒露节气，随着气温下降，露水将凝结成霜。
  • ·全国高血压日：血压波动大，服药讲方法
  • ·红薯“心”不同营养一样吗
  • ·孩子腺样体肥大，家长应该怎么做？
    		•
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛邑古城一期续建项目加快推进 中区景...
  • 全国试点、全市唯一！为何是洛阳这个...
  • 市政府与省文旅投资集团举行项目对接会
  • 洛阳市人大常委会出台决定加快推进“...
  • 引进智能生产线 抢抓产业新风口
  • 研究河洛文化近半个世纪 洛阳耄耋老人...
  • 同比增长99%、139%！双节假期嵩县掀起...
  • 洛阳3个项目挺进“创客中国”全省50强
  • 洛阳博物馆文物亮相东莞，讲述北魏王...
  • 顾客烫发引起皮肤过敏 理发店赔偿1000...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    阳光之下

    漫画模仿秀

    秋高气爽

    蓝天白云
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605