洛阳27所学校改名！快看看有没有你的母校

为规范我区义务教育学校命名，遵循“坚持初中命名体现文化内涵，小学命名体现办学属地，个别特色学校命名体现办学特色”的原则，经机构编制工作领导小组会议研究决定，对我区部分中小学校名称进行变更。
为规范我区义务教育学校命名，遵循“坚持初中命名体现文化内涵，小学命名体现办学属地，个别特色学校命名体现办学特色”的原则，经机构编制工作领导小组会议研究决定，对我区部分中小学校名称进行变更。
近日，“今日伊滨”微信公众号发布消息称，根据《中共洛阳市委教育工作领导小组秘书组关于印发<洛阳市城市区学校更名工作实施方案>的通知》(洛教组[2022]5号)精神，为规范我区义务教育学校命名，遵循“坚持初中命名体现文化内涵，小学命名体现办学属地，个别特色学校命名体现办学特色”的原则，经机构编制工作领导小组会议研究决定，对我区部分中小学校名称进行变更，具体名称如下表：
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