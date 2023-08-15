提升创造性开展工作能力 争当推进落实“排头兵”

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习全国、全省党委和政府秘书长会议精神，深入学习市委重要会议精神，部署下一步工作，推动各项重点工作落地落实。 昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习全国、全省党委和政府秘书长会议精神，深入学习市委重要会议精神，部署下一步工作，推动各项重点工作落地落实。 会议强调，市四大班子办公室及市委各部委要认真学习贯彻全国、全省党委和政府秘书长会议精神，提高政治站位，强化政治担当，提升政治能力，落实政治责任，切实加强统筹协调，形成强大合力，以高度一致的步调高标准统筹推进全市重点工作。要深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，树牢“跳出洛阳看洛阳”视野格局，形成适应新时代要求的思维理念，积极主动谋划工作，深入细致研究工作，用心尽心抓好落实，提升创造性开展工作能力，推动各项事业不断迈上新台阶。要坚持把产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”常抓不懈，牢固树立“有解”思维，主动深入基层一线，掌握科学调研方法，发现各自领域存在的短板问题，不断压实责任，积极推动问题快速解决，创造性推动工作落实。要全面提高“三服务”工作能力水平，坚持做得最好的工作标准，持续加强干部队伍建设，做好全市各项工作推进落实的“排头兵”，不断开创现代化洛阳建设新局面。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)