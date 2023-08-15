发挥人大立法监督职能作用 推动邻里（乡里）中心功能充分彰显

昨日，市人大常委会组织召开邻里(乡里)中心建设工作座谈会。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市人大常委会组织召开邻里(乡里)中心建设工作座谈会。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

当天，李保国一行首先前往洛宁县召开座谈会，听取乡里中心建设运营管理情况汇报和意见建议，又在市人大常委会机关继续召开邻里中心建设座谈会。市人大常委会机关、市民政局、市农业农村局、市自然资源和规划局及各城市区有关负责人，洛宁县委、人大主要领导和县政府相关委局、乡镇负责人等分别参加会议，围绕邻里(乡里)中心建设重点难点、运营模式等进行研讨交流。

李保国强调，要站在加强基层党的建设、完善基层治理体系、提升基层治理能力的政治高度，充分认识加快推进邻里(乡里)中心建设的重要性、必要性、紧迫性，充分彰显服务群众、推动发展功能功效，密切党群干群关系，巩固党的执政地位。要牢固树立“有解”思维，把邻里(乡里)中心建设作为高标准助力城市提质和加速推进乡村振兴的重要抓手，深入研究探索、破解当前遇到的突出问题，坚持问需于民，引入市场机制，引导群众参与，推进多元运营，探索数字化赋能。要致力于常态长效发展，强化创新思维，充分整合优化资源，调动一切积极因素，发挥政府统筹协调和政策保障作用，谋划引入市场主体，探索灵活多样、切实管用的运营管理和服务模式，推动邻里(乡里)中心可持续发展。要深入调查研究，问计于民、问需于民，坚持因地制宜、科学灵活、实事求是，结合地域特点和资源优势，差异化、科学化布局选址和功能，充分彰显邻里(乡里)中心服务保障民生作用。要充分运用人大立法监督职能优势，用立法和监督切实保障邻里(乡里)中心建设科学化、规范化。

市人大常委会副主任杨劭春、夏磊等参加。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)