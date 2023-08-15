洛阳市多家企业假期不“打烊” 向着全年目标发起冲锋

今年中秋国庆假期，我市多家企业锚定风口忙生产，全力以赴赶订单，许多产业工人坚守岗位一线，向着全年生产经营目标发起冲锋。

今年中秋国庆假期，我市多家企业锚定风口忙生产，全力以赴赶订单，许多产业工人坚守岗位一线，向着全年生产经营目标发起冲锋。

在假期里，洛阳石化抢抓航煤需求持续旺盛的有利时机，生产火力全开。自进入新一轮生产周期以来，该企业最大限度优化增产航煤，科学调整增产方案，加大保障协调力度，畅通产运销环节，在千方百计增“量”的同时坚持对航煤“质”的把关，确保产品质量合格率始终保持100%。

洛阳石化9月航煤产量突破10万吨、出厂量达9万吨，双双创下单月最高纪录，环比增加8.7%、7.1%。

假期走进洛轴，只见车间内机器轰鸣，生产设备正高效运转。该企业新能源汽车、大功率风电、轨道交通等板块员工奋斗在岗位上，全力开拓市场。

其中，主要生产新能源汽车轮毂轴承的洛轴科技，面对超负荷市场订单，多条生产线24小时不停机。目前正值新能源汽车行业旺季，为抢抓风口，确保订单按期完成，该企业提前准备，在节前就备足各种生产资料，依托国内最先进生产线产出优势，人休机不停，全力满足市场需求。

龙鼎铝业同样一派繁忙景象，正开足马力赶订单、忙生产，积极推进项目建设。2日，随着高压配电设备电子显示屏亮起，该企业10万吨电池箔/双零箔项目15号铝箔轧机送电成功，为后续送电调试奠定基础，部分轧机基础浇灌作业也已基本完成。该企业全体人员铆足干劲、奋战一线，用实实在在的行动推动项目早日建成投产。

龙鼎铝业在假期里完成各类产品产量4634吨、销量2281吨。

北玻股份则忙着生产、调试和交付用于制造光伏玻璃的各类新型钢化玻璃连续炉，其中包括该企业正在紧锣密鼓制造的最新重磅产品，在设备尺寸、技术含量和产品价格方面一举创下三项“行业之最”。

北玻股份还在近期启动了北玻高端装备产业园阶段性搬迁工作。该产业园主要用于制造高端玻璃深加工设备、三元流风机等产品，将依托北玻股份的制造技术和经验，打造玻璃深加工设备制造行业的标杆工厂，为洛阳制造业高质量发展注入全新动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 饶燕 余柯 邢俊红 巴萃）