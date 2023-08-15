今日寒露，洛阳未来一周气温较低

“气引迎寒露，光收向晚霞。”今天，我们迎来寒露节气。此时节，露水盈盈，寒气渐重，随着最后一批鸿雁南飞，冬天的脚步越来越近。

“气引迎寒露，光收向晚霞。”今天，我们迎来寒露节气。此时节，露水盈盈，寒气渐重，随着最后一批鸿雁南飞，冬天的脚步越来越近。

寒露是二十四节

气中第十七个节气，也是秋季第五个节气。如果说白露是由炎热向凉爽的转折，那么寒露则是由凉爽向寒冷的过渡。

寒露时节雨水渐少，天气干燥，昼热夜凉。此时大家要注意养阴润肺，避免寒邪伤身。此外，还要调节情绪，以防“悲秋”带来的“情绪病”。

来看下我市的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，我市未来一周受高空西北气流和地面冷空气影响，气温较低，以多云天气为主。

最近几天天气预报

今日：多云到晴天，偏西风2级～3级，气温12℃～23℃。

明日：晴天间多云，偏北风2级～3级，气温14℃～23℃。

10日(周二)：晴天间多云，气温13℃～22℃。

11日(周三)：多云到阴天，局地有阵雨，气温12℃～22℃。

12日(周四)：多云到晴天，偏西风3级～4级，气温13℃～24℃。

13日(周五)：晴天到多云，气温12℃～23℃。

14日(周六)：多云到晴天，气温12℃～22℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）