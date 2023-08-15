洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

注意！公交敬老卡集中新办和年审即将开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.08 08:34

　　70岁(含)以上的市民请注意，今年第二次公交敬老卡集中办理和年审将于10月10日至11月10日进行，市公交集团近日公布相关业务办理流程及注意事项。

　　办理条件及方式

　　●新办

　　实体卡集中办理。具有洛阳市户口、长期在洛居住、1954年6月30日前出生的老年人可办理；由居住地社区(村)或单位离休管理部门等办理单位集中登记造册，预约办理；须提交本人二代身份证原件、二寸近期正面免冠彩色照片一张、乘车意外伤害保险费10元。

　　支付宝电子敬老卡办理。年满70周岁的老年人可办理；使用本人智能手机下载安装最新版本支付宝；实名注册后进入首页上方“出行”图标并定位在洛阳，点击左上方“公交”即可办理；按照提示步骤开通，在开通过程中须在线进行身份信息验证，验证通过后须缴纳乘车意外伤害保险费10元。

　　需要注意的是，如持有在有效期内的实体卡，请勿开通电子卡，可在有效期满后开通电子卡。

　　●年审

　　只针对2022年10月至11月集中新办和年审的公交敬老卡。

　　集中年审：由居住地社区(村)或单位离休管理部门等办理单位集中登记造册，预约办理年审；须提交本人二代身份证原件、公交敬老卡、乘车意外伤害保险费10元。

　　洛阳行App年审：使用具备NFC功能的智能手机下载洛阳行App并实名注册，按照提示在线缴纳乘车意外伤害保险费10元，完成年审。

　　支付宝年审：电子敬老卡使用期满后会出现“保险已到期，请重新购买保险，购买之后年审同步完成”的提示。如需继续使用，按照提示在线缴纳乘车意外伤害保险费10元，缴纳完成后即完成年审，电子敬老卡即时生效，有效期为自缴纳保费之日起一年内。

　　注意事项

　　●本次集中新办及年审的公交敬老卡乘车有效期：2023年11月1日至2024年10月31日；不影响10月份使用；未年审的公交敬老卡11月1日起将不能刷卡。

　　●如有特殊情况，可电话联系上门办理。

　　●未能参与集中办理的，可通过支付宝、洛阳行App办理，可拨打63411661、63192273咨询。

　　●集中办理期间，市交通运输局设监督服务电话：12328、63192273、63411661。

　　●取消公交IC卡充值机年审方式。

　　相关链接

　　部分公交线路服务时间已调整

　　延长服务时间的线路

　　●D97路：起点站新区第一公交停车场，调整后服务时间6:00至19:00；终点站碧桂园，调整后服务时间7:00至20:00。

　　●113路：起点站洛阳龙门站，调整后服务时间6:00至19:00；终点站烟岭广场，调整后服务时间7:15至20:10。

　　●伊滨专线：起点站新区第一公交停车场，调整后服务时间5:50至19:00；终点站洛阳师范学院西门，调整后服务时间7:04至20:10。

　　执行冬季作业时间的线路

　　●53路：起点站平等街北口，首末班6:00、20:00；终点站龙门石窟，首末班6:10、20:50。

　　●60路：起点站谷水西，首末班5:00、19:00；终点站龙门石窟，首末班6:15、20:25。

　　●203路：起点站洛阳站，首末班6:00、19:00；终点站市民之家东门，首末班6:52、19:52。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 张峰）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    寒露惊秋晚，养生正当时
    寒露惊秋晚，养生正当时
    寒露惊秋晚，养生正当时
        秋风起，落叶黄，夜渐凉……今天是寒露节气，随着气温下降，露水将凝结成霜。
  • ·全国高血压日：血压波动大，服药讲方法
  • ·红薯“心”不同营养一样吗
  • ·孩子腺样体肥大，家长应该怎么做？
    		•
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛邑古城一期续建项目加快推进 中区景...
  • 全国试点、全市唯一！为何是洛阳这个...
  • 市政府与省文旅投资集团举行项目对接会
  • 洛阳市人大常委会出台决定加快推进“...
  • 引进智能生产线 抢抓产业新风口
  • 研究河洛文化近半个世纪 洛阳耄耋老人...
  • 同比增长99%、139%！双节假期嵩县掀起...
  • 洛阳3个项目挺进“创客中国”全省50强
  • 洛阳博物馆文物亮相东莞，讲述北魏王...
  • 顾客烫发引起皮肤过敏 理发店赔偿1000...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    阳光之下

    漫画模仿秀

    秋高气爽

    蓝天白云
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605