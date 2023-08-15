注意！公交敬老卡集中新办和年审即将开始

70岁(含)以上的市民请注意，今年第二次公交敬老卡集中办理和年审将于10月10日至11月10日进行，市公交集团近日公布相关业务办理流程及注意事项。

70岁(含)以上的市民请注意，今年第二次公交敬老卡集中办理和年审将于10月10日至11月10日进行，市公交集团近日公布相关业务办理流程及注意事项。

办理条件及方式

●新办

实体卡集中办理。具有洛阳市户口、长期在洛居住、1954年6月30日前出生的老年人可办理；由居住地社区(村)或单位离休管理部门等办理单位集中登记造册，预约办理；须提交本人二代身份证原件、二寸近期正面免冠彩色照片一张、乘车意外伤害保险费10元。

支付宝电子敬老卡办理。年满70周岁的老年人可办理；使用本人智能手机下载安装最新版本支付宝；实名注册后进入首页上方“出行”图标并定位在洛阳，点击左上方“公交”即可办理；按照提示步骤开通，在开通过程中须在线进行身份信息验证，验证通过后须缴纳乘车意外伤害保险费10元。

需要注意的是，如持有在有效期内的实体卡，请勿开通电子卡，可在有效期满后开通电子卡。

●年审

只针对2022年10月至11月集中新办和年审的公交敬老卡。

集中年审：由居住地社区(村)或单位离休管理部门等办理单位集中登记造册，预约办理年审；须提交本人二代身份证原件、公交敬老卡、乘车意外伤害保险费10元。

洛阳行App年审：使用具备NFC功能的智能手机下载洛阳行App并实名注册，按照提示在线缴纳乘车意外伤害保险费10元，完成年审。

支付宝年审：电子敬老卡使用期满后会出现“保险已到期，请重新购买保险，购买之后年审同步完成”的提示。如需继续使用，按照提示在线缴纳乘车意外伤害保险费10元，缴纳完成后即完成年审，电子敬老卡即时生效，有效期为自缴纳保费之日起一年内。

注意事项

●本次集中新办及年审的公交敬老卡乘车有效期：2023年11月1日至2024年10月31日；不影响10月份使用；未年审的公交敬老卡11月1日起将不能刷卡。

●如有特殊情况，可电话联系上门办理。

●未能参与集中办理的，可通过支付宝、洛阳行App办理，可拨打63411661、63192273咨询。

●集中办理期间，市交通运输局设监督服务电话：12328、63192273、63411661。

●取消公交IC卡充值机年审方式。

相关链接

部分公交线路服务时间已调整

延长服务时间的线路

●D97路：起点站新区第一公交停车场，调整后服务时间6:00至19:00；终点站碧桂园，调整后服务时间7:00至20:00。

●113路：起点站洛阳龙门站，调整后服务时间6:00至19:00；终点站烟岭广场，调整后服务时间7:15至20:10。

●伊滨专线：起点站新区第一公交停车场，调整后服务时间5:50至19:00；终点站洛阳师范学院西门，调整后服务时间7:04至20:10。

执行冬季作业时间的线路

●53路：起点站平等街北口，首末班6:00、20:00；终点站龙门石窟，首末班6:10、20:50。

●60路：起点站谷水西，首末班5:00、19:00；终点站龙门石窟，首末班6:15、20:25。

●203路：起点站洛阳站，首末班6:00、19:00；终点站市民之家东门，首末班6:52、19:52。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 张峰）