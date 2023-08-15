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“洛阳智慧”亮相国际标准舞台！轴研所主导制定的滚动轴承国际标准正式发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.07 19:17

　　7日，记者从洛阳轴承研究所有限公司获悉，由其主导制定的国际标准ISO 24652《关节轴承液压缸用杆端关节轴承》近日正式发布，实现了我国滚动轴承国际标准化工作的又一重大突破。

　　ISO 24652由轴研所牵头，福建龙溪轴承(集团)股份有限公司、台州科锦轴承有限公司、上海市轴承技术研究所共同参与起草。该国际标准基于我国行业标准JB/T 13611-2019《关节轴承液压缸用杆端关节轴承》提出，于2019年11月立项，历经12次国际工作组会议、7次国内工作组会议，历时近4年。

　　液压缸用杆端关节轴承主要用在液压缸的活塞杆上，通过连接缸体和附件传递较大的机构载荷，可广泛应用于各类建筑设备、农机、提升设备以及重载操纵设备上的液压缸中。

　　ISO 24652规定了液压缸用杆端关节轴承的结构型式、尺寸、公差和技术要求，有助于统一由各国制造商交付的液压缸用杆端关节轴承，确保用户使用标准化的连接件。该国际标准的发布进一步完善了滚动轴承国际标准体系，提升了我国在滚动轴承国际标准化领域的影响力，有助于进一步巩固我国液压缸用杆端关节轴承产品在国际市场中的竞争力。

　　此外，轴研所牵头制定的两项在研国际标准项目也在顺利推进中。其中，ISO 7544《滚动轴承清洁度测量及评定方法》正在进行DIS(国际标准草案)阶段投票；ISO 19457《滚动轴承-直线运动滚动支承，分组件，滚子块-外形尺寸和公差值》正在进行WD(工作组草案)意见讨论。

　　作为国际标准组织滚动轴承技术委员会的国内技术对口单位，轴研所多年来坚守初心使命，在滚动轴承国际标准化工作中积极寻求突破，此前其主导的我国滚动轴承领域国际标准化文件ISO/TR 20051:2020《关节轴承额定载荷系数的推导》正式发布，实现了我国在滚动轴承领域国际标准制修订工作中零的突破。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 杜晓宇)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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