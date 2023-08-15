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10月，洛阳市图书馆多场活动邀您体验
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.07 19:17

　　记者7日从洛阳市图书馆获悉，该馆10月将开展“河洛讲坛”“洛图会客厅”“童悦·故事汇”“夕阳红课堂”等一系列丰富多彩的线上线下活动，丰富读者阅读体验。

　　“河洛讲坛”系列讲座将分别于9月14日、15日、22日、28日举行，为读者带来《黄河文化与客家文化》《洛阳汉晋帝陵的考古发现》《隋唐洛阳城城址考古概述》《客家姓氏与谱牒》等4场主题讲座。

　　“洛图会客厅”包括剧本体验、图片展等活动。其中，“悦享剧本”体验活动将于10月12日、16日、23日、30日举办，“光辉的历程——在近代文献中探寻党代会历史”图片展将于10月14日和16日举办。

　　“夕阳红课堂”将举办智能摄影知识培训、养生课堂等活动，其中，“定格美好”摄影知识培训课堂将于10月13日和27日举办，护理知识课堂将于10月23日举办，丰富老年读者文化生活。

　　“童悦·故事会”主要包括儿童绘本阅读、英文故事会等活动，满足少年儿童读者个性化、多样化的阅读需求。

　　本月，洛阳市图书馆还将开展“金秋十月、共品书香”送书进校园、洛阳市图书馆优秀数字资源进社区专题展、线装书制作体验等形式多样的阅读推广活动，营造浓厚的阅读氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张炜 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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