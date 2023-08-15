瀍河一社区打造社区成长营 助力居民“家门口”就业

“我们今年试着发了一些抖音作品，但浏览量不行，点赞和评论太少，火不起来。现在大家都在转型，学习短视频迫在眉睫，这次课程很及时。”7日，在洛阳市瀍河区东关街道东关社区“零基础”短视频培训营上，一家商贸公司的负责人赵女士感慨道。

受访者供图

“我们今年试着发了一些抖音作品，但浏览量不行，点赞和评论太少，火不起来。现在大家都在转型，学习短视频迫在眉睫，这次课程很及时。”7日，在洛阳市瀍河区东关街道东关社区“零基础”短视频培训营上，一家商贸公司的负责人赵女士感慨道。

连日来，东关社区在新时代文明实践站举办“零基础”短视频培训营，在为期4天的培训中，来自河南林业职业学院经贸系的专职教师用“理论+实操”的授课方式，围绕新媒体平台规则、电商基础运营逻辑、手机短视频拍摄剪辑等进行讲解，帮助辖区一些有能力、有想法的居民掌握互联网创业拍摄剪辑的基本技能。

为了提升此次培训实效，东关社区还为学员打造了共享直播间，并通过微信、电话、上门走访等形式，动态收集各类企业用工需求。下一步，他们将从培训营中挑选一些优秀学员与有意愿的辖区企业签约，合作开展产品推广、直播带货等业务，努力打造“培训+就业+创业”社区成长营，精准服务辖区居民就业创业，不断提升居民的幸福感和获得感。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王琳）