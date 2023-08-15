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接近七成！洛阳583万亩秋作物加快抢收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.07 19:17

　　“三秋”大忙时节，洛阳秋作物收获全面展开。根据洛阳市农业农村部门最新农情调度，截至10月7日，洛阳秋作物完成收获386.83万亩，占秋作物总播种面积583.74万亩(含春播)的66.27%，秋收进度接近七成，收获速度持续加快。

　　近期，阴雨天气给秋作物适时收获、晾晒带来一定不利影响。中秋、国庆“双节”期间，洛阳各地抓住降雨间隙，全力组织抢收晾晒，基本实现应收尽收。统计数据显示，在洛阳秋作物生产中，粮食作物播种面积401.09万亩，已收获247.34万亩，占比61.7%。作为粮食作物的大头，玉米播种面积280.36万亩，已完成190.76万亩，占比68%。作为主要油料作物，花生播种总面积45.25万亩，已收获40.52万亩，占比89.5%。

　　为全力做好秋作物抢收，洛阳压紧压实粮食安全责任制，每日会商研判调度，每日发布“三秋”气象专报，统筹调度履带式收获机械和轮式机械，趁晴开展大面积机收作业；坚持烘干、晾晒两手抓，烘干设备开足马力，学校、党群服务中心广场等场地敞开晾晒。此外，秋粮收储工作也全面展开，全市已准备仓容5.18亿斤。下一步，洛阳将在确保秋粮颗粒归仓的同时，抓紧时间腾茬深翻，积极做好麦播工作，加强种子调剂，保障农资供应，做好农技指导，确保种足种好350万亩小麦，为明年夏粮丰收奠定基础。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 王洪涛 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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