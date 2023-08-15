洛阳博物馆文物亮相东莞，讲述北魏王朝历史

刚刚过去的中秋国庆假期，位于东莞市博物馆的“拓跋鲜卑史诗之路”主题展览吸引众多游客。

刚刚过去的中秋国庆假期，位于东莞市博物馆的“拓跋鲜卑史诗之路”主题展览吸引众多游客。其中，来自洛阳博物馆的50件(套)珍贵文物为大家再现北魏王朝迁都洛阳前后的历史进程。

该展览由洛阳博物馆、东莞市博物馆、内蒙古博物院、大同市博物馆、呼伦贝尔博物院联办，分为“黑毡上的拓跋鲜卑”“北魏的平城时代”“从平城到洛阳”三个部分。展览共展出171件(套)文物精品，讲述了鲜卑拓跋部从嘎仙洞出发一路南下到达盛乐、平城，最终定都洛阳的历程。

展览现场(图片由洛阳博物馆提供)

洛阳博物馆展陈部主任黄超介绍，此次洛阳博物馆参展的精品文物主要集中在“从平城到洛阳”部分，分为“洛阳营建”“汇聚交融”“梵音佛韵”三组内容。通过一件件文物，游客可以详细了解北魏孝文帝将国都从平城迁到洛阳后，掀起的大规模汉化运动，及其产生的巨大影响。北魏王朝是我国历史上第一个由少数民族鲜卑拓跋部入主中原建立的政权，它结束了我国北方的混乱局面，吸收、融合了汉民族和边疆少数民族的优秀文化传统，在制度、经济、宗教、艺术等各方面都呈现出新面貌，为中华民族多元一体格局的形成奠定了坚实基础。

北魏时期的洛阳城堪称国际大都会，千余年前，这里商贩胡客众多，天下之货悉备，一派繁荣景象。展览现场，洛阳出土的泥塑人面像、兽面纹瓦当、六瓣宝装莲花纹瓦当等文物，造型特色鲜明、线条圆润舒畅，让不少游客叹为观止。还有一组彩绘陶伎乐俑女俑，她们黑发朱唇、面相清秀，或击鼓或弹琵琶，生动再现了北魏时期真实的乐舞场景。

该展览将持续到12月10日。洛阳博物馆相关负责人表示，下一步，将积极与更多文博机构开展合作交流，让更多人感受洛阳历史文化的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）