洛阳市人大常委会出台决定加快推进“飞线”治理

近日，洛阳市十六届人大常委会第六次会议审议通过了《洛阳市人民代表大会常务委员会关于“飞线”治理的决定》，为加快推进“飞线”治理提供了法治保障。近日，记者邀请洛阳市人大常委会法工委相关负责人对《决定》进行解读。

近日，洛阳市十六届人大常委会第六次会议审议通过了《洛阳市人民代表大会常务委员会关于“飞线”治理的决定》(简称《决定》)，为加快推进“飞线”治理提供了法治保障。近日，记者邀请洛阳市人大常委会法工委相关负责人对《决定》进行解读。

为什么要治理“飞线”

“飞线”是指在城市区上空架设的电力线、通信线、有线电视线等各类线缆的总称。曾经这些架空线缆是城市现代化的象征，但随着城市基础设施建设迅速发展，错综复杂的架空线缆，宛如一张悬挂在空中的蜘蛛网，不仅影响城市“颜值”，甚至容易导致各类安全隐患，已成为文明城市建设和管理的重点难点问题。

“‘飞线’治理是城市提质之需，事关安全、关乎民生。”洛阳市人大常委会法工委相关负责人表示，此前，城市管理部门对城市区各类“飞线”展开集中治理，取得一定成效，但还存在统筹协调力度不强、共治机制薄弱、企业主责不明确、常态长效治理不够等问题。

“出台《决定》就是要以法治方式破解‘飞线’治理中出现的矛盾问题，提升治理实效。”该负责人表示，《决定》共12条，明确了“飞线”治理原则、治理要求、治理责任、治理标准及责任追究、监督检查等内容，推动“飞线”治理驶上法治化轨道。

谁来负责治理“飞线”

“飞线”治理涉及多个部门及相关企业，厘清责任是关键。对此，《决定》明确，“飞线”治理应当遵循“政府主导、属地管理、条块结合、企业主责、源头治理、治旧控新”的原则，按照“谁主管、谁负责，谁权属、谁规范”的要求，由县(区)人民政府对本辖区“飞线”治理负总责，城市管理部门牵头负责，街道办事处、乡镇人民政府具体负责组织实施。社区居(村)民委员会、业主委员会(物业管理委员会)、物业服务人应当依据有关规定做好配合。

同时，《决定》还明确，城市管理部门负责制定治理实施方案，统筹推动，督促相关部门和企业落实责任，协调涉及市直部门、央企、省属企业的“飞线”治理，受理、处理群众投诉举报，对不规范设置线缆影响市容环境的有权责令改正，拒不改正的依法进行处理。住房和城乡建设部门、公安机关等负责分管领域的问题治理。移动、联通、电信、铁塔、有线以及供电、公交等企业对运营范围内的“飞线”治理承担直接责任。

如何实现治理常态长效

“飞线”治理如何实现标本兼治，避免出现反复现象？《决定》明确，“飞线”治理应当坚持“治旧控新”，由自然资源和规划部门做好“源头治理”，从市政设施线缆敷设开始做好规划。各相关部门对于存量“飞线”按照时间节点和治理要求整治到位，新架设线缆应向属地城市管理部门备案，实现动态管理。物业服务人负责服务区域的日常巡查，及时制止不规范架设线缆、“飞线”充电等行为。

为持续推动“飞线”治理工作，《决定》还要求各级人大要每年听取和审议“飞线”治理专项工作报告，适时开展暗访监督、执法检查。

“《决定》制定过程中，坚持问题导向，强化‘有解’思维，紧盯‘飞线’治理突出问题，先后深入城市区开展实地调研，召开座谈会和论证会9次，确保《决定》可操作、真管用。”洛阳市人大常委会相关负责人表示，下一步，将加大《决定》贯彻执行力度，督促各相关部门扛牢“飞线”治理责任，推动“飞线”治理取得更大成效，让城市天空“无线”美丽。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 王亮 张弛）