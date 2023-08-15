洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市人大常委会出台决定加快推进“飞线”治理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.07 16:51

　　近日，洛阳市十六届人大常委会第六次会议审议通过了《洛阳市人民代表大会常务委员会关于“飞线”治理的决定》(简称《决定》)，为加快推进“飞线”治理提供了法治保障。近日，记者邀请洛阳市人大常委会法工委相关负责人对《决定》进行解读。

　　为什么要治理“飞线”

　　“飞线”是指在城市区上空架设的电力线、通信线、有线电视线等各类线缆的总称。曾经这些架空线缆是城市现代化的象征，但随着城市基础设施建设迅速发展，错综复杂的架空线缆，宛如一张悬挂在空中的蜘蛛网，不仅影响城市“颜值”，甚至容易导致各类安全隐患，已成为文明城市建设和管理的重点难点问题。

　　“‘飞线’治理是城市提质之需，事关安全、关乎民生。”洛阳市人大常委会法工委相关负责人表示，此前，城市管理部门对城市区各类“飞线”展开集中治理，取得一定成效，但还存在统筹协调力度不强、共治机制薄弱、企业主责不明确、常态长效治理不够等问题。

　　“出台《决定》就是要以法治方式破解‘飞线’治理中出现的矛盾问题，提升治理实效。”该负责人表示，《决定》共12条，明确了“飞线”治理原则、治理要求、治理责任、治理标准及责任追究、监督检查等内容，推动“飞线”治理驶上法治化轨道。

　　谁来负责治理“飞线”

　　“飞线”治理涉及多个部门及相关企业，厘清责任是关键。对此，《决定》明确，“飞线”治理应当遵循“政府主导、属地管理、条块结合、企业主责、源头治理、治旧控新”的原则，按照“谁主管、谁负责，谁权属、谁规范”的要求，由县(区)人民政府对本辖区“飞线”治理负总责，城市管理部门牵头负责，街道办事处、乡镇人民政府具体负责组织实施。社区居(村)民委员会、业主委员会(物业管理委员会)、物业服务人应当依据有关规定做好配合。

　　同时，《决定》还明确，城市管理部门负责制定治理实施方案，统筹推动，督促相关部门和企业落实责任，协调涉及市直部门、央企、省属企业的“飞线”治理，受理、处理群众投诉举报，对不规范设置线缆影响市容环境的有权责令改正，拒不改正的依法进行处理。住房和城乡建设部门、公安机关等负责分管领域的问题治理。移动、联通、电信、铁塔、有线以及供电、公交等企业对运营范围内的“飞线”治理承担直接责任。

　　如何实现治理常态长效

　　“飞线”治理如何实现标本兼治，避免出现反复现象？《决定》明确，“飞线”治理应当坚持“治旧控新”，由自然资源和规划部门做好“源头治理”，从市政设施线缆敷设开始做好规划。各相关部门对于存量“飞线”按照时间节点和治理要求整治到位，新架设线缆应向属地城市管理部门备案，实现动态管理。物业服务人负责服务区域的日常巡查，及时制止不规范架设线缆、“飞线”充电等行为。

　　为持续推动“飞线”治理工作，《决定》还要求各级人大要每年听取和审议“飞线”治理专项工作报告，适时开展暗访监督、执法检查。

　　“《决定》制定过程中，坚持问题导向，强化‘有解’思维，紧盯‘飞线’治理突出问题，先后深入城市区开展实地调研，召开座谈会和论证会9次，确保《决定》可操作、真管用。”洛阳市人大常委会相关负责人表示，下一步，将加大《决定》贯彻执行力度，督促各相关部门扛牢“飞线”治理责任，推动“飞线”治理取得更大成效，让城市天空“无线”美丽。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 王亮 张弛）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子腺样体肥大，家长应该怎么做？
    孩子腺样体肥大，家长应该怎么做？
    孩子腺样体肥大，家长应该怎么做？
        腺样体肥大一旦确诊，除了积极治疗之外，家长要做好以下三点。
  • ·如何快速消除麦粒肿？
  • ·老人洗头有诀窍，三个要点要记牢
  • ·开车时突发脑梗，原因竟在心脏
    		•
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳上榜全国十大热门旅游城市 旅游消...
  • 中秋国庆假期，洛阳接待游客879.77万人次
  • 洛阳469个在建重点项目假期不停工
  • 河柴重工“大订单”在手假期不休
  • 游园赏菊 欢度假期【组图】
  • 品小街美食 赏国潮盛宴
  • 中秋国庆假期，洛阳机场发送旅客和起...
  • “双节”假期，洛阳高速上下站车流量...
  • 洛阳：雨过天晴 气温回升
  • 华裔游客不知酒店在哪儿 洛阳民警“散...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    阳光之下

    秋高气爽

    蓝天白云

    扁豆开花也很美
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605