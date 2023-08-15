全国试点、全市唯一！为何是洛阳这个社区？

日前，住房城乡建设部等部门联合发布《关于印发完整社区建设试点名单的通知》，决定在全国106个社区开展完整社区建设试点，洛阳市西工区王城路街道行署路社区成功入选，是洛阳唯一入选的社区。

小区里就有咖啡馆、运动场，还有书画室、社区食堂，居民出行、购物、休闲娱乐等都十分便利……

日前，住房城乡建设部等部门联合发布《关于印发完整社区建设试点名单的通知》，决定在全国106个社区开展完整社区建设试点，洛阳市西工区王城路街道行署路社区成功入选，是洛阳唯一入选的社区。

“完整社区是指在居民适宜步行范围内有完善的基本公共服务设施、健全的便民商业服务设施、完备的市政配套基础设施、充足的公共活动空间、全覆盖的物业管理和健全的社区管理机制，且居民归属感、认同感较强的居住社区。”据洛阳市住建局相关负责人介绍，近年来，西工区对行署路社区进行组团连片改造，通过盘活社区闲置资源、引入新型业态等方式，不断提升公共服务水平，让居民不出社区就能享受便利服务。

记者在现场看到，改造过程中，西工区把行署路13号院和招标办家属院、税务局家属院、六建家属院等11个小区统一进行规划设计，并拆除原先的围墙，实现资源、空间共建共享，形成各小区连通新格局。

“连通后的社区不仅空间变大了，便民功能也逐渐丰富完善。”行署路社区相关负责人说，社区积极盘活闲置房产变为公共资源，整合原有党群服务中心、小广场、小游园，改建老年大学楼房，打造功能齐全的组团式邻里中心。“针对停车难问题，社区还增加了停车位，同时减少外来车辆、清理‘僵尸’车辆等，确保社区内交通顺畅。”

据统计，行署路社区现有幼儿园2家、医院及门诊部3家、学校1家、银行1家、生活超市4家、快递收发站点4家、药房6家、文化场馆3家、汽修厂2家，以及理发店、餐饮店等285家，目前已初步形成15分钟便民生活圈。

“下一步，我们将完善配套政策制度，指导督促行署路社区细化试点工作方案，落实资金来源、建设时序和建设运营方式，确保试点工作取得实实在在的成效。”洛阳市住建局相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 杨青 文/图）